Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2019) Undiè mortodidovuti alle gravi ustioni riscontrate mentre preparava un limoncello. Il giovane era a casa sua, nel rione Libertà della città campana, quando, intorno all’ora di pranzo del 17 agosto, è stato avvolto dalle fiamme divampate quando l’alcool che gli serviva per preparare il liquore è entrato in contatto con i fornelli. Il rogo nel quale si è trovato gli ha provocato ustioni sull’80% del. Ilè stato portato prima all’ospedale Rummo died è stato poi trasferito al centro grandi ustionati di Bari. È rimasto nella struttura in gravissime condizioni e, nonostante le cure, è deceduto la mattina del 22 agosto. L'articolodi: si erasull’80% delpreparando limoncello in casa proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Benevento, 27enne muore dopo 5 giorni di agonia: si era ustionato sull’80% del corpo preparando limoncello in casa - hogiadato : RT @fattoquotidiano: Benevento, 27enne muore dopo 5 giorni di agonia: si era ustionato sull’80% del corpo preparando limoncello in casa htt… - nieddupierpaolo : RT @fattoquotidiano: Benevento, 27enne muore dopo 5 giorni di agonia: si era ustionato sull’80% del corpo preparando limoncello in casa htt… -