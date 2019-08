Trieste | straniero aggredisce agenti | fermato con spray urticante

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Federico Garau Intervenuti per sedare una lite segnalata da alcuni residenti, i poliziotti sono stati affrontati da un giovane domenicano: quest'ultimo, dopo averli insultati e minacciati, li ha aggrediti anche fisicamente Ha aggredito glidella questura di, intervenuti sul posto per sedare una lite tra giovanissimi in via Settefontane. Protagonista in negativo della vicenda un ragazzo di nazionalità domenicana appena maggiorenne, finito dietro le sbarre del carcere per quanto fatto durante il weekend appena trascorso in piena notte. Il giovane si trovava con un gruppetto di coetanei nelle vicinanze di un locale che aveva già chiuso ed abbassato la saracinesca. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, tra i presenti sarebbe scoppiato un alterco, divenuto via via più acceso, tanto da allarmare alcuni residenti. Le segnalazioni inoltrate al numero unico di ...