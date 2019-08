Mattarella avvia il sondaggio tra i partiti dopo la crisi La diretta dal Quirinale 

Fonte : agi

(Di mercoledì 21 agosto 2019)le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il Presidente della Repubblica, Sergio, ha dato il via alle consultazioni che cominceranno oggi alle ore 16.00 per terminare con il M5s che entrerà al Quirinale domani alle 17.00. LaOre 16.09 Con il primo giorno di consultazioni Sergioqueldelle intenzioni deiche si è reso necessariol'avvio delladi governo. Il suo, tanto più nel primo giro, sarà "un atteggiamento notarile", si apprende, visto che il Presidente registrerà numeri, proposte e maggioranze. Lungi da lui, quindi, l'intenzione di intervenire o spingere per la formazione di un nuovo governo o le elezioni anticipate. Oggi salgono al Colle i presidenti di Camera e Senato, poi ia cominciare dai meno rappresentati in Parlamento. Domani i più numerosi. ...

