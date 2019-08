La modalità Orda di Gears 5 si mostra in nuovi video gameplay

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 21 agosto 2019) La famosadi5 è statata per la prima volta poco prima dell'inizio della Gamescom 2019, tuttavia ora che le porte dello show sono state aperte anche al grande pubblico, iniziano a girare sempre piùriguardanti le versioni provate all'evento.La differenza principale tra la precedentee la nuova versione presente in5 è che questa volta ogni personaggio avrà a disposizione una particolare abilità speciale che andrà a ricaricarsi dopo l'uso, questo aggiunge alcuni elementi che gli amanti degli hero shooter non potranno non apprezzare. Torneranno anche le carte abilità che non potranno però essere acquistate con valuta reale.Potranno però essere guadagnate durante il gioco e acquisteranno potenza con l'avanzare della partita.potrà essere giocata in solitaria, segnaliamo però che l'IA (che andrà a riempire eventuali spazi vuoti) non ...

