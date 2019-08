Greta | un anno di attivismo Javier Bardem | Lei è il cambiamento

Greta Thunberg - un anno di attivismo. Javier Bardem : “Lei è il cambiamento” : L’attivismo di Greta Thunberg per il clima compie un anno. Risale al 20 agosto del 2018 il suo primo ‘sciopero’, a Stoccolma: niente scuola quel giorno per la quindicenne, ma una pacifica forma di protesta che nelle sue intenzioni iniziali doveva durare fino alle elezioni legislative del 9 settembre 2018 ma che continua da allora influenzando gli studenti di tutto il mondo che si riconoscono nei Fridays for Future, i venerdì in ...

Greta Thunberg - così in un anno ha cambiato la mia vita : Per lunghi anni mi sono limitata a immagazzinare informazioni sul cambiamento climatico, preoccupandomi molto, ma senza andare oltre. Da appassionata di temi sociali, continuavo a scrivere come giornalista sulle questioni che da sempre mi stanno a cuore: lavoro, diritti sociali, infanzia, famiglia, salute e molto altro. Poi, un giorno, è arrivata Greta Thunberg. Avevo cominciato a seguirla già da un po’, poi ne ho scritto in occasione della sua ...

Greta Thunberg viaggia per mare per non produrre emissioni - e 2 persone dovranno andare in aereo a New York per riportare la barca a vela in Europa : “Giorno 5. Posizione, 42 gradi 55 Nord, 022 gradi 12 a Ovest. Giornata di sole con buon vento“: è il tweet odierno di Greta Thunberg, attualmente sulla barca a vela “Malizia II“. La giovane attivista svedese si rifiuta di prendere l’aereo (a causa delle emissioni) ed ha accettato la proposta di attraversare l’Atlantico offerta da Pierre Casiraghi, che ha messo a disposizione la sua barca a vela da competizione ...

Il bilancio di un anno di Greta Thunberg : Un anno, tanto è passato da quando Greta Thunberg ha iniziato a sedersi ogni venerdì davanti al Parlamento svedese con un cartello con su scritto “Skolstrejk för klimatet”, sciopero scolastico per il clima. Era inizialmente da sola, Greta Thunberg. Poi ha iniziato a crescere la partecipazione attorno a lei, diventando un gruppo. Poi un movimento. Oggi si chiama Fridays for Future, raccoglie migliaia di giovani da ...