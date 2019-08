Fonte : quotidianodiragusa

(Di mercoledì 21 agosto 2019):"Sono contento di, una squadra molto importante: per me e' una fortuna e voglio adattarmi in breve tempo".

SkySport : ?? #Demiral si presenta e fissa gli obiettivi #SkyCalciomercato #SkySport #Juventus - quotidianodirg : Demiral si presenta un onore essere alla Juventus - sicilianews24 : Demiral si presenta 'Un onore essere alla Juve' - -