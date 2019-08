CorSport | Lozano è arrivato a Roma Debutterà contro la Juventus

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2019) È finalmente, Hirving. Dopo quattro mesi (tanti ce ne sono voluti per chiudere la trattativa), il messicano è finalmente sbarcato a Fiumicino. Stamattina, alle 9,30, si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart. Poi, scrive il Corriere dello Sport, si recherà in via XXIV maggio, dove ad attenderlo ci sarà l’ad del Napoli Andrea Chiavelli. Una telefonata di benvenuto di De Laurentiis dalle Eolie e poi la firma sul quinquennale discusso in ogni minimo dettaglio con Mino Raiola. Al Psv andranno 42 milioni di euro (compresi i bonus). Gli olandesi ne daranno una percentuale alla squadra da cui hanno acquistato, cioè il Pachuca. L’ingaggio è di 4 milioni netti fino al 2024. C’è in ballo la clausola di cui si è parlato nei giorni scorsi. Non è stata ancora stabilita la sua entità, probabilmente tra i 130 e i 150 milioni. Oggi dovrebbe ...

