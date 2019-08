Corriere Torino | Sarri nonostante la polmonite segue gli allenamenti alla Continassa

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Ildisottolinea comele precarie condizioni di salute che lo costringeranno a saltare la prima di campionato contro il Parma, lasciando la Juve nella mani di Martusciello, non abbandona la squadra. Anche ieri si è presentato al centro tecnico per parlare con lo staff i e per seguire l’allenamento da una stanza con monitor all’interno dquale può seguire live i movimenti dei suoi calciatori, prima di tornare a parlare con lo staff al termine della seduta. Il tecnico può contare su uno staff che lo conosce da tempo e di cui si fida ciecamente, ma non vuole lasciare nulla al caso e sa che è un momento importante in cui deve imprimere la sua improntaJuve Non c’è tempo da perdere e di stare lontano dsquadra nemmeno se ne parla. La stagione sarà lunga e sabato s’inizia a fare sul serio. Probabilmentenon sarà in panchina ma non vuole ...

