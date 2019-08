Ciclismo | Wout Van Aert dopo la caduta al Tour | “Spero di poter gareggiare nel ciclocross

Fonte : oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Una brutta, davvero tanta sfortuna quando sembravaandare tutto per il meglio, con la più bella vittoria da professionista che era arrivata in volata pochi giorni prima.Vanè stato costretto ad uno stop forzato a causa dell’infortunio arrivato durante la cronometro delde France, un bruttissimo taglio sulla gambalo scontro con la transenna. L’obiettivo è quello di tornare al top il prima possibile. Le sue parole sul recupero a Het Nieuwsbland: “In realtà sta andando bene.due settimane ho iniziato a camminare tranquillamente. Spero che il momento in cui posso lasciare le stampelle si avvicini mi manca la bici. Comunque, avevo programmato una vacanzail. All’inizio non ero in grado di fare nulla, quindi non era poi così male. Ma ora la noia sta arrivando. Se degli amici, o chiunque altro, va in bicicletta sono ...