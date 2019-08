Calciomercato Juventus | in dirittura d’arrivo uno scambio con la Roma

Fonte : juvedipendenza

(Di mercoledì 21 agosto 2019): dopo l’affare che ha portato Spinazzola nella capitale e Pellegrini a Torino (poi girato in prestito al Cagliari), Juve esono pronte a chiudere un nuovo. Come riportato da Sportmediaset e rilanciato da Tuttomercatoweb.com, in queste ore il nome più caldo per il mercato in uscita dallaè quello di … More

DiMarzio : Il PSG non dà segnali per #Dybala, la situazione ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, tentativo per #Miranda del #Barcellona: proposto #Rugani nell'operazione - MatteoPedrosi : #Roma forte su #Rugani, trattativa avviata con la Juventus. Accordi ancora da trovare, anche col giocatore, ma la t… -