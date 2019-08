Tendenze moda Autunno-inverno 2019 | Pizzo quattro stagioni

Tendenze moda Autunno-inverno 2019 : Il teorema del rombo : Tendenze AI 2019/20: ArgyleY/ProjectVictoria BeckhamMolly GoddardMargareth HowellPreen by Thornton BregazziGucciPringle of ScotlandGypsy SportBlumarineAshley WilliamsPensavamo di poterli beatamente stivare nel dimenticatoio. E, invece, ai maglioni a rombi che fanno tanto college e che tutti abbiamo indossato almeno una volta, sentendoci così irresistibilmente (almeno ci pareva di essere irresistibili) preppy, l’indomita Victoria Beckham ha ...

Tendenze moda Autunno-inverno 2019 : Trapuntata : Tendenze AI 2019/20: QuiltedOscar de la RentaRachel ComeyChristian DiorPrabal GurungCourrègesHouse of HollandGabriela HearstBalenciagaGennyBottega VenetaNina RicciMarine SerreIsabel MarantInverno vuol dire trapunta. E va bene. Ma non solo per il piumino del letto. E neppure per pratici duvet con i quali affrontare le rigide temperature che ci aspetteranno. Questa volta di leggero matelassé si rivestiranno, a sorpresa, anche scenografici abiti da ...

Tendenze moda Autunno-inverno 2019 : Go green : Tendenze AI 2019/20: Go greenJacquemusN° 21MoschinoLouis VuittonStella McCartneyGivenchyErdemBurberryBadgley MishkaAlexa ChungAaltoErmanno ScervinoGCDSDiorGucciLacosteMark FastMarc JacobsHellessyOscar de la RentaSally LaPointeSies MarjanNoon by NoorValentinoY/ProjectCarolina HerreraChristopher KaneChristian WijnantsDolce&GabbanaJasper ConranJil SanderOff WhiteSportmaxPeter PilottoSalvatore Ferragamo3.1 Phillip LimPer il prossimo ...

Tendenze moda Autunno-inverno 2019 : Bestiale! : Tendenze AI 2019/20: AnimalierMax MaraBlumarineMarc JacobsBottega VenetaTod'sGCDSBalenciagaPaco RabanneAltuzarraAlexander Wang16ArlingtonRokhAnna SuiAnnakikiBrandon MaxwellDolce&GabbanaAndrew GnBlumarineCelineErmanno ScervinoEmilia WicksteadGiambattista ValliLongchampMary KatrantzouNaeem Khan3.1 Phillip LimPhilipp PleinProenza SchoulerPorts 1961R13RedemptionSaint LaurentTalbot RunhofVersaceZadig & VoltaireMasha MaJacquemusAshley ...

Tendenze moda Autunno-inverno 2019 : Rosa rosae : Tendenze AI 2019/20: Rosa RosaeDries Van NotenPradaAlexander McQueenMSGMRichard QuinnValentinoVivettaBlumarineLela RoseDolce&GabbanaZimmermanErdemSimone RochaAndreas Kronthaler for Vivienne WestwoodShrimpsAnche senza Il diavolo veste Prada lo sappiamo bene: i fiori (di primavera) non sono certo avanguardia pura. Già un po’ più spiazzanti lo diventano d’inverno. E, ancora un pizzico in più, se invece di esaltare il loro côte ...

Tendenze moda Autunno-inverno 2019 : Di Galles e di galline : Tendenze AI 2019/20: Pied-de-poule e principe di GallesDolce&GabbanaVersaceGucciA.P.C.ChanelCarolina HerreraOlivier TheyskensProenza SchoulerAreaRoland MouretPrabal GurungRedemptionBalenciagaMichale KorsBalmainMarniGypsy SportOscar de la RentaTaory WangGivenchyRichard QuinnMarc JacobsMSGMChloéErmanno ScervinoAlexander McQueenStella McCartneyCapace anche di una certa ironia, uno. Dal piglio decisamente maschile, l’altro. Rigorosamente ...

Tendenze moda Autunno-inverno 2019 : Vorrei la pelle technicolor : Tendenze AI 2019/20: La pelle colorataChanelOff-WhiteBalmainMarniSalvatore FerragamoSies MarjanTibiGucciDromeSally LaPointeCedric CharlierAlexander McQueenTalbot RunhofAcneAltuzarraPalm AngelsPorts 1961CourregesZimmermannStella JeanRicostruVorrei la pelle nera! Decretava il tormentone estivo evergreen. Ma, il prossimo inverno, si cambia musica. Perché se la pelle si conferma (anche nella sua versione eco) uno dei materiali più di tendenza e ...

Tendenze moda Autunno-inverno 2019 : À la guerre comme à la guerre : Tendenze AI 2019/20: MilitarePradaMiu MiuSacaiIsabel MarantChloéTom FordAltuzarraMichale KorsAlberta FerrettiZadig & VoltaireGabriela HearstPreenPalm AngelsAntonio MarrasStella McCartneyMolly GoddardGucciRejina PyoTutte sull’attenti e… avanti, marsch! Procede a passo di marcia (calzando magari un paio di anfibi) la donna, per andare incontro ai primi rigori dell’Autunno 2019. Non senza essersi armata fino ai denti dei capi ...

