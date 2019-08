Sam Claflin di Io Prima di Te si è separato dalla moglie Laura | l’annuncio

Sam Claflin e Laura Haddock - è divorzio : 33enne attore inglese diventato celebre grazie al ruolo di Finnick Odair in Hunger Games: La ragazza di fuoco, Sam Claflin è tornato single. Dopo sei anni è infatti finito il matrimonio con Laura Haddock , sua compagna dal 2011 nonché madre di Pip, nato il 10 dicembre 2015, e di una bimba nata nel gennaio del 2018. Io e Laura abbiamo deciso di separarci legalmente. Andiamo avanti con amore, amicizia e profondo rispetto reciproco, mentre ...

