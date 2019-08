Ragazzo annega nell’Adda in provincia di Bergamo

Tragedia nel torinese : Ragazzo di 17 anni rimane incastrato tra le rocce e muore annegato in un torrente : Pina Francone Il ragazzo stava facendo il bagno in compagnia di tre amici, quando è rimasto bloccato nella corrente Un ragazzo di 17 anni è morto annegato oggi pomeriggio in un torrente della Val Chiusella, in provincia di Torino. Il tragico incidente è accaduto in località Alice Superiore, dove il giovane, di origine albanese e residente a Settimo torinese, stava trascorrendo una giornata in compagnia degli amici, che avevano ...