Migranti | recuperati tutti i naufraghi che si sono gettati in mare dalla Open Arms

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – sono stati tutti recuperati dalla Guardia costiera i 9 naufraghi che si sono gettati in mare dalla nave Open Arms. I Migranti sono adesso sulla motovedetta della Guardia costiera.

Open Arms - 5 Migranti si gettano in mare ma vengono recuperati : La vicenda della Open Arms si trasforma nell'ennesimo scontro politico. Il premier Giuseppe Conte scrive una seconda lettera al ministro dell'Interno Matteo Salvini chiedendo di far sbarcare subito i minori della nave della Ong spagnola ferma in mare da 17 giorni. Dalla Commissione europea, assicura Conte, "è stata confermata la disponibilità di una pluralità di Paesi europei (Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Spagna) ad ...

Open Arms - cinque Migranti si gettano in mare : recuperati e messi in salvo | Video : A bordo ci sono stati atti di concitazione, tra disperazione e rabbia, di alcuni naufraghi, con i volontari della ong che a fatica hanno riportato la calma

Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - Alcuni Migranti si sono gettati in acqua dalla nave Open Arms per raggiungere la terraferma nuoto. Almeno due, come apprende l'Adkronos, sono stati recuperati e portati in salvo.

I Migranti sono arrivati presso la zona di pietre cadute a Siculiana (Agrigento), a bordo di una barca di circa 10 metri proveniente dalle coste africane. "I testimoni ci hanno riferito di aver visto questa barca arrivare da sud-est percorrere un lungo tratto di mare di fronte a loro p

Migranti : sbarco fantasma nell'agrigentino - recuperati in 36 : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - Trentasei Migranti dei 52 sbarcati oggi pomeriggio a Realmonte, nell'agrigentino, sono stati recuperati dai Carabinieri che subito dopo l'allarme scattato per lo sbarco fantasma, si sono messi alla ricerca dei fuggitivi. Dopo tre ore, ne sono stati recuperati 36. Gli a

Migranti - a Lampedusa due mini-sbarchi : recuperati in 21 - a bordo anche minori : Sono sbarcati sulle coste di Lampedusa 21 Migranti arrivati con due diverse imbarcazioni. A bordo persone provenienti dalle coste della Tunisia. Un primo barchino con a bordo 7 persone è stato rimorchiato fino al porto nella notte da una motovedetta della Guardia costiera, che lo aveva intercettato a poche miglia dall’isola. La seconda imbarcazione invece, che trasportava 14 extracomunitari, è approdata al molo di Favaloro, sulla costa sud ...

Dramma nel Mediterraneo : recuperati i corpi di 72 Migranti dispersi al largo della Tunisia : Sono le vittime del naufragio del barcone carico di migranti avvenuto all'inizio di luglio al largo della Tunisia. L'imbarcazione era partita il primo luglio dalle coste libiche di Zwara con 86 persone a bordo in direzione dell'Italia ma solo tre sono riusciti a salvarsi raccontando l'orrore vissuto.Continua a leggere

Migranti - recuperati altri 38 corpi delle vittime del naufragio al largo delle coste tunisine : Trentasei corpi sono stati rinvenuti vicino a Zarzis, altri due al largo dell’isola ai Djerba. Sale così a 68 il numero dei cadaveri recuperati delle vittime del naufragio al largo delle coste tunisine avvenuto lo scorso 1 luglio. Il gommone sul quale viaggiavano oltre 80 Migranti era affondato dopo la partenza, in direzione Italia, dalle coste libiche di Zwara. I sopravvissuti al naufragio erano stati appena tre. L’aggiornamento sul ...

Migranti - recuperati 72 corpi del naufragio dell'1 luglio. Erano partiti dalla Tunisia verso l'Italia : Unhcr e Oim : "Le navi europee riprendano i soccorsi" : Le due agenzie dell'Onu chiedono di interrompere il sostegno alla Guardia costiera libica fino a quando le persone soccorse in mare verranno riportate nei centri di detenzione