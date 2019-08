Mangia un pezzo di wurstel | ma rimane soffocata Muore bimba di 2 anni

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 20 agosto 2019) È una notizia tremenda quella che è arrivata nelle ultime ore dal Piemonte. Unadi soli dueè morta dopo averto undi: le è andato di traverso, ha ostruito le vie respiratorie e l’ha. Niente da fare per la piccola. Una vera e propria tragedia che si è consumata sotto gli occhi increduli e inerti dei genitori: la famiglia era a cena a casa di amici, per quella che doveva essere una serata normale di divertimento. La bambina, di nome Gloria Ricci, è stata trasportata immediatamente al 118 dove e poi trasferita in massima urgenza all’Ospedale Regina Margherita. Qui è stata disposta l’operazione in tempi rapidissimi. La piccola è rimasta in coma per quattro, lunghissimi, giorni, al termine dei quali ha smesso di lottare: il suo cuore ha smesso di battere. Nello strazio e nel dolore, la famiglia è riuscita a prendere una decisione importante: donerà ...

RioMigliaccio : @chiaralucetw Mangia troppa mortadella. I trigliceridi alti gli danno al cervello ?? in piu si mette il caldo. In pi… - mikaliza1725 : RT @fabiotitty: @StaseraItalia @Capezzone Questo pezzo di merda é anni che mangia alle spalle nostre e ancora nn ho capito da che parte stà… - eclissi72 : Se mi avessero detto che #albisola era così sorprendentemente bella avrei abbandonato Celle già da un pezzo... Nota… -