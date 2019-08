F1 | Ferrari festeggia i 90 anni | festa a Milano il 4 settembre | parata di vetture

Fonte : oasport

(Di martedì 20 agosto 2019) Il prossimo 4si festeggeranno i 90della Scuderia, unversario importante per la casa di Maranello che spegnerà le candeline organizzando unainsieme all’Automobile Club d’Italia che invece celebrerà la novantesima edizione del Gran Premio d’Italia. L’evento avrà luogo nel centro dia pochi giorni dal tradizionale appuntamento di Monza, in piazza Duomo sfilerannodi ogni epoca che saranno protagoniste di unadavvero spettacolare. Spiccano in particolar modo l’Alfa Romeo 8C di Tazio Nuvolari, l’Auto Avio Costruzioni del 1940, la 312 F1 di Chris Amon, la 312 T di Niki Lauda, la 126 CK di Gilles Villeneuve, la F2002 di Michael Schumacher ma anche la 488 GTE che ha vinto l’ultima Le Mans e diversestradali. Ovviamente saranno presenti Sebastian Vettel e Charles Leclerc, i piloti della ...

