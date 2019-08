Camilla Luddington | la Jo di «Grey’s Anatomy» | si è sposata

Fonte : vanityfair

(Di martedì 20 agosto 2019) Calilladi Greys'si èCalilladi Greys'si èCalilladi Greys'si èCalilladi Greys'si èCalilladi Greys'si èCalilladi Greys'si èLa location scelta per il matrimonio, a Malibu, è andata distrutta da un incendio quattro mesi prima del grande giorno, ma, la Jo Wilson di Grey’s, non si è persa d’animo e alla fine è riuscita a dire «sì» al suo Matthew Alan, collega attore con cui fa coppia dal 2008. Il primo appuntamento, a un concerto del gruppo The Temper Trap. Per questoè arrivata all’altare sulle note di Sweet Disposition, una canzone della band australiana. La cerimonia, sabato 17 agosto, in California, davanti a una ristretta cerchia di parenti e amici, 70 persone in ...

BrMccreary : RT @alexjkarev: Esse foi o ano dos casamentos para Grey's Anatomy. Kelly McCreary, Giacomo Gianniotti e Camilla Luddington ?????? https://t.co… - greysxtekila : RT @alexjkarev: Esse foi o ano dos casamentos para Grey's Anatomy. Kelly McCreary, Giacomo Gianniotti e Camilla Luddington ?????? https://t.co… - Aiel_1D : RT @alexjkarev: Esse foi o ano dos casamentos para Grey's Anatomy. Kelly McCreary, Giacomo Gianniotti e Camilla Luddington ?????? https://t.co… -