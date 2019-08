Brasile vs Norvegia | disputa a colpi di deforestazione e balene

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Unaeconomica che si combatte sul piano ambientalista, adi accuse reciproche sue caccia alle. Protagonisti,. Tutto ha avuto inizio la settimana scorsa quando laha annunciato l’intenzione di congelare i finanziamenti al fondo brasiliano per la conservazione della foresta amazzonica che, secondo gli ultimi dati diffusi dall’organizzazione non governativa Imazon, starebbe subendo un accelerazione senza precedenti: +15% rispetto all’anno scorso. Solo tra agosto 2018 e luglio 2019, sarebbero scomparsi 5.054 chilometri quadrati di foresta pluviale sono stati sgombrati. La reazione del presidente brasiliano Jair Bolsonaro non si è fatta attendere e ha preso di mira “il massacro dellesponsorizzato dalla“, ha twittato Bolsonaro corredando la sua risposta di un video che ...

