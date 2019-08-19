romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #lavori - Tangenziale Est 'vecchio tracciato' partiti il 5 agosto i lavori di demolizione del cavalcavia a… - LuceverdeRoma : ?#Roma #lavori DIVIETO DI TRANSITO - Via Bonaventura Cerretti altezza Via Baldo Degli Ubaldi ?? dal 19 al 4 settem… -
Dalla Rete Google NewsTitoli Stato: spread Btp-Bund chiude in calo a 187 punti - Affaritaliani.it
Titoli Stato: spread Btp-Bund chiude in calo a 187 punti Affaritaliani.it
Milano, 18 lug. (AdnKronos) - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude la giornata in calo a 187 punti base rispetto all'apertura a 190 punti base, con il ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 19:20 FLAVIA DONDOLINI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’ULTIMO APPUNTAMENTO CON INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RESTA ANCORA CHIUSA PER INCENDIO LA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO, DAL KM 21 AL KM 9, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA PONTINA SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE, TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE Roma SULLA A1 Roma-NAPOLI, CODE TRA ANAGNI E COLLEFERRO, IN DIREZIONE Roma TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 19 : 00 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RESTA ANCORA CHIUSA PER INCENDIO LA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO, DAL KM 21 AL KM 9, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI STA IN CODA SULLA PONTINA, TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE Roma TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, DA LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RESTA ANCORA CHIUSA PER INCENDIO LA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO, DAL KM 21 AL KM 9, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI STA IN CODA SULLA PONTINA, TRA VIA DEI RUTULI E VIA LAURENTINA, IN DIREZIONE Roma TRAFFICO RALLENTATO SULLA LITORANEA, DA LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 17 : 30 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 17:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RESTA ANCORA CHIUSA PER INCENDIO LA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO, DAL KM 21 AL KM 9, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’A1 Roma-NAPOLI, SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE TRA CASSINO E CEPRANO, IN DIREZIONE Roma SI STA IN FILA SULLA COMPLANARE DELLA Roma.FIUMICINO, IN INGRESSO SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 16:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CHIUSA LA STRADA REGIONALE 509 FORCA D’ACERO PER INCENDIO, TRA IL KM 21 E 39.500, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA SI SEGNALA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA. PRESTARE ATTENZIONE LUNGHE CODE A VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, ANCHE PER INCIDENTE, DA VIA DELLE FRASCHE A VIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA LITORANEA, SI SEGNALANO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SI RALLENTA ANCHE SULL’APPIA, TRA MONTE SAN BIAGIO E TERRACINA, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA SULLA PROVINCIALE 39 VALLE DI VICO SI STA IN FILA TRA VIA DEI NOCCIOLETI E LA PROVINCIALE 87, IN ENTRAMBI I SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 13 : 30 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 13:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’ A1 Roma-NAPOLI CODE IN AUMENTO PER UN VEICOLO SU STRADA TRA COLLEFERRO E VALMONTONE DIREZIONE Roma MENTRE PERMANGONO SULL’ A1 Roma-FIRENZE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO QUEST’ULTIMO SULL’ AURELIA CODE PER INCIDENTE TRA SANTA MARINELLA E CIVITAVECCHIA SUD IN ENTRAMBI I SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE PERMANGONO CODE DIREZIONE Roma SULL’ A1 Roma-NAPOLI CODE IN AUMENTO PER UN INCIDENTE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE DIREZIONE Roma MENTRE SULLA A1 Roma FIRENZE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO QUEST’ULTIMO RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 11:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO PRECEDENTEMENTE SI TRANSITA AL MOMENTO AD UNA SOLA CORSIA DI MARCIA DIREZIONE Roma NEL TRATTO INTERESSATO SI SONO FORMATE CODE PER 1KM; MENTRE PERMANGONO CODE NEL SENSO DI MARCIA OPPOSTO VERSO L’AEROPORTO RALLENTAMENTI SU VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 10:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DIREZIONE Roma RALLENTAMENTI SU VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA ANDIAMO PIU’ A SUD, SULLA VIA FLACCA CODE A TRATTI TRA GAETA E SPERLONGA IN ENTRAMBI I SENSI MENTRE PERMANGONO DISAGI A FORMIA CON CODE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 09 : 30 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 09:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI PRATICA DIREZIONE POMEZIA A CAUSA DEI LAVORI ANDIAMO PI’ A SUD, SULLA VIA FLACCA CODE A TRATTI TRA GAETA E SPERLONGA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA MENTRE PERMANGONO DISAGI A FORMIA CON CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DOMIZIANA TRA VIA AUSONIA E VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 08 : 30 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 08:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD PERMANGONO CODE CAUSA INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA TORRENOVA E IL GRANDE RACCORDO ANULARE VERSO QUEST’ULTIMO ANDIAMO PIU’ A SUD A FORMIA DOVE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DOMIZIANA TRA VIA AUSONIA E VIA ALCIDE DE GASPERI PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 18 AGOSTO 2019 ORE 07:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE Roma CHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 19 : 30 : Viabilità 17 AGOSTO 2019 ORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VALLE DEL LIRI RISOLTO INCIDENTE IN LOCALITÀ FONTANA LIRI PERMANCONO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI DA INTERNETTO AD ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA LITORANEA TRAFFICO IN AUMENTO DAL LIDO DI CASTEL FUSANO A MARINA DI ARDEA NEL DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-08-2019 ore 18 : 30 : Viabilità 17 AGOSTO 2019 ORE 18:20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA VALLE DEL LIRI PER INCIDENTE AL KM 70 CIRCA IN LOCALITÀ FONTANA LIRI CODE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLA CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI ALTEZZA INFERNETTO RIDEZIONE EUR E PIU AVANTI SEMPRE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MEZZOCAMMINO SEMPRE DIREZIONE EUR SULLA LITORANEA PERMANGONO RALLENTAMENTI, ...