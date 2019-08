Privo di fondamento parlare di negoziato sul governo e addirittura di caduta di

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 19 agosto 2019) “Siamo alla vigilia dell’intervento del Premier Conte in Parlamento e in presenza di una crisi diancora non parlamentarizzata. Per questo motivo, in riferimento ad alcune notizie rilanciate oggi, l’Ufficio Stampa del Pd precisa che èdidisuldidi tabù per un eventuale Conte bis”. Nota dell’Ufficio Stampa del Pd

