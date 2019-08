Olbia | in fiamme lo scooter di Giorgio Gori | distrutto il mezzo e il pc nel portabagagli

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) Stava percorrendo una nuova rotatoria non lontana dell’aeroporto diquando, all’improvviso, la sua moto ha preso fuoco. Alla guida c’era il sindaco di Bergamo, che si trovava in vacanza a Porto Rotondo. La mattina del 19 agosto, mentre era in strada, il suoè statodalle, che hanno bruciato tutto ciò che c’era nel vano, compreso un computer., che non è rimasto ferito ma si è spaventato, ha chiamato i vigili del fuoco diper spegnere l’incendio. L'articolo, inlodiile il pc nelproviene da Il Fatto Quotidiano.

