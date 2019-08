Mattia Marciano e Giulia Latini in vacanza negli stessi posti | la Deganello | ' Capita'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 19 agosto 2019) Cosa sta succedendo in queste ore tra, entrambi ex volti di Uomini e donne? È questa la domanda che si stanno facendo i fan più attenti, i quali hanno avuto modo di notare che in questi giorni i due ex protagonisti della trasmissione sentimentale di Maria De Filippi si trovano in, precisamente in Thailandia. Ovviamente la notizia non è passata inosservata, al punto che in molti ipotizzano che tra i due possa esserci in corso un flirt e anche Vittoria, ex fidanzata di Matteo, ha commentato la notizia a 'modo suo' sul profilo Instagram. Flirt in corso tra? I due inin Thailandia Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nel corso delle ultime orehanno postato sui loro profili social delle foto degliche stanno visitando durante la ...

zazoomnews : UeD Mattia Marciano e Giulia Latini in Thailandia: parla la Deganello - #Mattia #Marciano #Giulia #Latini - carmenFashionCr : UeD Mattia Marciano e Giulia Latini in Thailandia: parla la Deganello - hopelsswander : Mattia Marciano e Bionditudo insieme in Tailandia lmao -