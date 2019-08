L' alleanza Pd-M5s non può esistere Parola di Rossi

Davide Casaleggio cambia idea - il sondaggio allarmante sul M5s : l'unica alternativa è l'alleanza con il Pd : Le trattative tra i Cinque Stelle e il Partito Democratico non sono più fantapolitica. I due partiti, pur di soddisfare i proprio interessi, sembrano aver dimenticato anni di insulti. Ora, con la possibilità di creare una maggioranza in grado di scacciare Matteo Salvini, i dem e i grillini passano d

Governo - Renzi : "E' la crisi politica più folle del mondo" | E rilancia l'alleanza col M5s : L'ex premier attacca Matteo Salvini, colpevole, a suo parere, di aver provocato la crisi per evitare la Manovra. E ancora sul decreto Sicurezza bis: "Salvare un uomo non può essere un delitto"

In Senato nasce la nuova alleanza Pd-M5S. E Salvini non ritira i ministri : La mossa di Salvini mette in imbarazzo i democratici: non se la aspettava nessuno. Ma nessuno, a dire il vero, sa ancora se sia tecnicamente percorribile. E così, nella giornata di martedì, abbiamo assistito alla nuova puntata della crisi più pazza del mondo

Crisi - Buffagni (M5s) : “Taglio parlamentari e voto. alleanza con Pd non è tema” : “Io voglio capire perché Salvini ha deciso di mettere la Lega davanti al Paese. Forse non ha voluto tagliare delle poltrone, ne ambisce di maggiori e forse hanno dei debiti e hanno bisogno di più entrate”. Cosi il sottosegretario Stefano Buffagni, entrando all’assemblea congiunta del M5S “Noi diciamo tagliamo i parlamentari e andiamo a votare, qualcuno parlava di chiusura della finestra elettorale. Vediamo se tagliano i ...

Maria Elena Boschi si smentisce da sola : "Nessuna alleanza Pd-M5s - solo un governo istituzionale" : "Se ci sono le condizioni in Parlamento per poter immaginare un governo istituzionale dovrà essere il capo dello Stato a individuare la persona più adatta a guidarlo". Lo dice Maria Elena Boschi in una intervista a Il Messaggero, in cui l'ex ministra per le Riforme del governo di Matteo Renzi e succ

Crisi - Fiano (Pd) : “Salvini l’ha studiata bene per evitare di rispondere su Moscopoli e i rubli. alleanza con M5s? Per il momento la escludo” : “Quello che succederà dopo un’eventuale caduta del governo è nelle mani del presidente della Repubblica, in cui noi riponiamo la nostra totale fiducia. Dopodiché, penso che una futura elezione che dovesse vedere una vittoria univoca di Matteo Salvini sarebbe un pericolo per questo Paese. C’è un’unica possibile alternativa al ritorno della destra al potere, ed è il Partito Democratico”. Così Emanuele Fiano, deputato ...

Luigi Di Maio - l'alleanza surreale Pd-M5s : ecco il piano per nominare Roberto Fico premier : I sondaggi parlano e fanno paura al Movimento 5 Stelle che arriva a malapena al 17 per cento. E così, dopo l'annuncio di Matteo Salvini sulla crisi di governo, i pentastellati devono tirare fuori tutte le alternative possibili pur di non scomparire. Tra queste c'è anche quella più remota e inverosim

alleanza Pd-M5S per il Governo - Salvini vede il rischio : 'Toni simili tra Renzi e Di Maio' : Il Governo presieduto da Giuseppe Conte è al capolinea. La Lega ha aperto la crisi e adesso resta da capire quali scenari si apriranno. Matteo Salvini, in alcune dichiarazioni dell'ultima ora, ha rivelato che non dimentica i mesi in cui la maggioranza giallo-verde ha lavorato bene per l'Italia e che non risponderà agli insulti che riceve da parte grillina. Non ha nascosto però l'eventualità di uno scenario che potrebbe portare alla costituzione ...

Crisi di governo - Salvini : ‘Toni simili tra Renzi e Di Maio - incredibile. alleanza Pd-M5s inaccettabile’ : “Sento toni simili tra Renzi e Di Maio, è incredibile. Un governo sostenuto da Pd e M5s sarebbe inaccettabile per la nostra democrazia”. A dirlo, in un punto stampa a Termoli (Campobasso), Matteo Salvini, all’indomani della rottura col Movimento 5 stelle e l’annuncio della fine dell’esperienza dell’esecutivo gialloverde, con tanto di presentazione di una mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. L'articolo Crisi ...

Ufficiale - Salvini ha aperto la crisiCosì è finita l'alleanza M5S-Lega : Il leader della Lega Matteo Salvini apre ufficialmente la crisi di governo. "Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di "Signor No". Non vogliamo poltrone o ministri in... Segui su affaritaliani.it

Ora è ufficiale - Salvini ha aperto la crisi di governo Ecco come si è arrivati alla fine dell'alleanza M5S-Lega : Il leader della Lega Matteo Salvini apre ufficialmente la crisi di governo. "Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di "Signor No". Non vogliamo poltrone o ministri in... Segui su affaritaliani.it

Governo : Miccichè (FI) - 'alleanza Pd-M5S? Non credo che i dem vogliano tentare il suicidio' : Palermo, 31 lug. (Adnkronos) - "Non ci credo a un'allenza Pd-M5S, troppo diversi per quanto più vicini come mentalità rispetto alla Lega". A dirlo all'Adnkronos è il presidente dell'Ars e commissario regionale di Forza Italia in Sicilia. "Il Pd ai Cinquestelle e i Cinquestelle al Pd sono più vicini

Governo : Miccichè (FI) - ‘alleanza Pd-M5S? Non credo che i dem vogliano tentare il suicidio’ : Palermo, 31 lug. (Adnkronos) – “Non ci credo a un’allenza Pd-M5S, troppo diversi per quanto più vicini come mentalità rispetto alla Lega”. A dirlo all’Adnkronos è il presidente dell’Ars e commissario regionale di Forza Italia in Sicilia. “Il Pd ai Cinquestelle e i Cinquestelle al Pd sono più vicini di quanto siano il Movimento e la Lega” aggiunge Miccichè che però non crede che, in caso di ...

Carlo Calenda : "Se Pd fa alleanza con M5S vado via subito" : “Se facciamo un’alleanza con M5S io me ne vado subito”. Carlo Calenda, sul palco della Festa dell’Unità a Roma, si unisce al coro dei #senzadime dopo l’apertura al dialogo con il Movimento 5 stelle di Dario Franceschini.Il piano B di Calenda è un nuovo partito. “Io non intendo fare la scissione, voglio allargare e non spaccare nel Pd. Ma se non si esclude in modo definitivo da qui alle elezioni ...