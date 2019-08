Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 19 agosto 2019) In Italia è stata trasmessa per la prima volta su Rai2 solo lo scorso autunno, ma negli USA è giàta al capolinea: l'annuncio dida CBSa pochi giorni dal finale della seconda, che sarà trasmesso il 25 agosto drete e rappresenterà anche il finale di, visto che non ci sarà un rinnovo per un capitolo ulteriore. Il thriller/poliziesco, basato sul romanzo di James Patterson dal titolo Murder Games non raggiunge la: CBS ha annullato per bassi ascolti lacon protagonisti, Bojana Novakovic, Daniel Ings, Naveen Andrews e Sharon Leal, rivelatasi quest'anno tra le meno seguite nel palinsesto estivo secondo i dati di tvsfinale.com (in media 3,39 milioni di telespettatori e un punteggio di 0,31 nella fascia demografica 18-49 anni). Laè incentrata sul personaggio del Dr. Dylan Reinhart ...

OptiMagazine : #Instinct cancellata, la serie con Alan Cumming non arriva alla terza stagione: i saluti (e la rabbia) del cast… - CinemApp_Cinema : #Instinct cancellata dalla #CBS dopo due stagioni - badtasteit : #Instinct cancellata dalla #CBS dopo due stagioni -