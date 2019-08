Protegge il cuore e riduce il rischio di infarto | lo dice la scienza

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 18 agosto 2019) Le amarene contengono flavonoidi che riducono ildi malattie ale conseguentedi morte. La conferma arriva dai ricercatori della Northumbria University che hanno analizzato i dati raccolti da 19 differenti studi e ci spiegano il perché. Le amarene sono molto simili alle ciliegie. Le piante sono più grandi e più alte, mentre il frutto, dalla forma piccola e rotonda e dal caratteristico colore rosso scuro, ha un sapore più acido e amaro rispetto alle ciliege. Le amarene si trovano soprattutto tra maggio e luglio e le piante si adattano bene ai climi mediterranei dell’entroterra: la pianta di amarena ha bisogno di molta luce e di aria. Le proprietà nutrizionali si equivalgono a tutti i frutti rossi: ricchi di flavonoidi che esplicano un potente effetto antinvecchiamento. Continua dopo la foto Le amarene hanno un basso carico calorico e un discreto potere ...

