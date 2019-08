Operazione per Angelo Sanzio | Devo ringraziare Barbara d' Urso

Jean Claude Juncker interrompe le vacanze per un'Operazione d'urgenza : Il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker è dovuto rientrare dalle vacanze in Austria per sottoporsi in Lussemburgo ad un intervento d'urgenza di asportazione della...

Francesco Chiofalo rivela : "Conseguenze dopo l'Operazione - c'è il rischio che il male torni" : Il 30enne romano, ex concorrente di Temptation Island, racconta come è cambiata la sua vita dopo l'intervento (riuscit) di...

Philippe Coutinho è del Bayern Monaco/ Ufficiale l'Operazione da 140 milioni di euro : Philippe Coutinho al Bayern Monaco: ufficializzato il trasferimento in prestito dal Barcellona, ecco tutti i dettagli economici della mega trattativa

Gf Martina Nasoni la nuova Operazione al cuore mi preoccupa un pò : Martina Nasoni ha rilasciato un’intervista al settimanale “Spy”, l’ex gieffina è famosa anche per aver ispirato il cantante Irama per la sua canzone “La ragazza con il cuore di latta”, ha parlato anche della breve storia d’amore con Daniele Dal Moro, conosciuto all’interno della famosa casa della tv. Martina ha dovuto affrontare anche un argomento molto più importante, quello inerente alle proprie condizioni ...

Gigi Marzullo ricoverato in codice rosso e Operazione d'urgenza : le vacanze finiscono malissimo : ricoverato d'urgenza in codice rosso. Gigi Marzullo è stato sottoposto a un'intervento chirurgico per doppia ernia inguinale all'ospedale Moscati di Avellino. vacanze di paura per il conduttore Rai: operazione perfettamente riuscita, ora Marzullo si trova nella sua casa avellinese e dovrà passare un

Gigi Marzullo ricoverato in codice rosso : come sta?/ Operazione su 2 ernie addominali : Gigi Marzullo ricoverato d'urgenza ad Avellino per doppia ernia addominale: operato subito, intervento perfettamente riuscito per il conduttore Rai

Mercato Juventus - asse caldo Roma-Torino : pronta una maxi Operazione : Mercato Juventus – La Juventus di Maurizio Sarri inizia a prendere forma. Come chiesto dal Mister però, ci sono prima delle cessioni da fare, cessioni che stanno rallentando il Mercato bianconero. Il tecnico ex Napoli ha chiesto almeno 6 cessioni alla società: i cosi detti esuberi. Tra questi giocatori, oltre a Matuidi, Mandzukic ed eventualmente […] More

Mafia : Operazione ‘Halycon’ - nuovo arresto : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – Si allarga l’inchiesta della Dda di Palermo condotta dai carabinieri di Agrigento che lo scorso 31 luglio ha portato all’arresto di sette persone. Oggi i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di Antonino Cusumano di Licata (Agrigento), ritenuto responsabile di favoreggiamento aggravato dall’avere agevolato l’associazione ...

Paolo Gentiloni in pole - lui il candidato premier del Pd : è iniziata l'Operazione sconfitta-sicura : Una vocazione alla sconfitta. Al martirio, vien da dire. Si parla ovviamente dei compagni del Pd, partito perennemente dilaniato dalla guerra tra fazioni, ultima quella che si prolunga da anni tra la fazione fedele a Nicola Zingaretti e quella che fa capo a Matteo Renzi, divisi anche sull'inciucio c

28 persone sono state arrestate in Calabria nel corso di un’Operazione contro alcune cosche della ‘ndrangheta : Questa mattina la polizia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Reggio Calabria, ha arrestato 28 persone accusate di far parte delle cosche della ‘ndrangheta Muià e Figliomeni, affiliate alla più potente cosca Commisso, che opera a Siderno (Reggio Calabria)

‘Ndrangheta - seconda tranche dell’Operazione che collega l’Italia al Canada : 28 arresti a Reggio Calabria : “La ‘Ndrangheta non ha confini decisionali e Siderno non è un ‘locale’ come tutti gli altri, ha competenze che non ha nessuno”, aveva detto il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo il 18 luglio scorso, in occasione della prima tranche di arresti dell’operazione Canadian ‘ndrangheta Connection. Che ora prosegue: stamattina sono state arrestate 28 persone – 23 in carcere e 5 agli arresti ...

In Cisgiordania è in corso una grossa Operazione di polizia dopo la morte di un soldato israeliano : Nei territori della Cisgiordania occupati da Israele è in corso una grossa operazione di polizia ed esercito israeliani dopo l’uccisione di un soldato, trovato morto mercoledì notte nei pressi dell’insediamento di Migdal Oz, a sud di Gerusalemme. Il soldato si

Va in ospedale per un’Operazione alla vescica : ma i medici sbagliano e lo circoncidono : È stato ricoverato in ospedale per sottoporsi ad un intervento alla vescica ma, per un errore dei medici, gli è stata fatta invece una circoncisione. È successo nel Regno Unito, alla Royal Infirmary di Leicester: la vittima dell’errore è il 70enne Terry Brazier che ha fatto causa alla struttura e ha ottenuto un risarcimento di 20 mila sterline, poco più di 21 mila euro. Dagli accertamenti svolti è emerso che la causa di tutto è stata uno ...