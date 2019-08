Ligue 1 | Saint Etienne e Brest non si fanno male | finisce 1-1

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2019) Il primo dei tre posticipi di oggi in1-1:si contendono la posta. Allo Stade Geoffroy-Guichard sono gli ospiti a passare in vantaggio nel recupero del primo tempo con Faussurier ma a sette minuti dalla fine Bouanga trova il pari per i Verts. Il programma completo e la classifica. RISULTATI 2^ GIORNATA VENERDI‘ Lione – Angers 6-0 SABATO Nantes – Marsiglia 0-0 Bordeaux – Montpellier 1-1 Metz – Monaco 3-0 Tolosa – Dijon 1-0 Nimes – Nizza 1-2 Amiens – Lille 1-0 DOMENICA St.1-1 Reims – Strasburgo ore 17 Rennes – Paris SG ore 21 CLASSIFICA: Nizza, Lione 6 punti; Metz, St., Tolosa 4; Amiens, Angers, Lille, Psg, Reims, Rennes 3;2; Bordeaux, Strasburgo, Marsiglia, Montpellier, Nantes 1; Monaco, Dijon, Nimes 0.L'articolo1,non ...

