Incubo per la star di ' Temptation Island' | fermato lo stalker

Nozze da Incubo per una sposa - un violentissimo attacco di dissenteria le rovina la festa - imbarazzo fra gli invitati : Una giovane donna aveva proprio preparato tutto per il suo giorno più bello. Aveva voluto per il suo giorno più bello un abito da mille e una notte dal costo di oltre 12 mila dollari. Qualche giorno prima delle Nozze però aveva avuto un fastidioso gonfiore curato con un cocktail prescritto dal medico. Proprio quel cocktail le ha procurato un brutto scherzo durante la cerimonia. La giovane sposa ha avuto un violentissimo attacco di ...

Supercoppa Europea – Notte da Incubo per Tammy Abraham : insulti razzisti sui social per il rigore sbagliato : Tammy Abraham sbaglia il rigore che regala la Supercoppa Europea al Liverpool: il giovane talento del Chelsea bersagliato sui social con insulti razzisti Notte da incubo per Tammy Abraham. Il giovane talento del Chelsea ha sbagliato l’ultimo rigore che ha permesso al Liverpool di vincere la Supercoppa Europea nella sfida svoltasi ieri Notte ad Istanbul. Il calciatore 22enne di origini nigeriane, come se non bastasse il senso di colpa ...

Il ghiaccio marino artico scomparirà completamente a settembre : un Incubo per orsi polari e foche : Il ghiaccio marino artico potrebbe scomparire completamente a settembre ogni estate, diversamente da quanto previsto dal suo 'ciclo vitale', questo significa che orsi polari e foche rischiano di non sapere dove allevare i piccoli e trovare cibo: la colpa è tutta del riscaldamento globale, ecco cosa succede.Continua a leggere

L’Incubo di HTC continua : sono decine di milioni di euro le perdite nel secondo trimestre 2019 : Neanche l'aumento delle entrate di giugno 2019 pari al 94% è servito a salvare il secondo trimestre dell'anno di HTC L'articolo L’incubo di HTC continua: sono decine di milioni di euro le perdite nel secondo trimestre 2019 proviene da TuttoAndroid.

Arsenal - Incubo senza fine per Ozil e Kolosinac : costretti a vivere sotto scorta : incubo senza fine per Ozil e Kolosinac. I due giocatori non sono stati convocati per la prima giornata di campionato col Newcastle per “motivi di sicurezza” e il tecnico ha ammesso di non sapere quando potranno tornare a disposizione. La situazione è legata a quanto accaduto lo scorso 25 luglio a Londra: alcuni uomini armati di coltelli cercato di rubare la vettura di Ozil prima dell’intervento di Kolasinac che li ha ...

Autostrade - un altro sciopero : due giorni da Incubo - segnatevi queste date : Annunciato dai sindacati un nuovo sciopero il 24 e 25 agosto delle Autostrade. Nuovi disagi sulle Autostrade: questa volta nel weekend di rientro dalle ferie. I sindacati hanno infatti annunciato una nuova agitazione di quattro ore nel fine settimana del 25 e 26 agosto. La mobilitazione segue quella

Rapinata e poi violentata davanti al fidanzato : Incubo per una coppia - tre arresti : L'aggressione il 9 giugno scorso in provincia di Como. Le tre persone identificate sono state riconosciute dalle vittime...

Favignana - crociera da Incubo per quattro turisti : la barca riparte e li lascia in mare : Quante volte vi siete trovati davanti a un panorama mozzafiato e avete detto: "lasciatemi qui". Ecco a quattro turisti in Sicilia è capitato per davvero. E non è stato...

Favignana - la barca va via mentre fanno il bagno : giornata da Incubo per 4 turisti : Il racconto di due coppie di amici in vacanza a Favignana: una mattina hanno comprato i biglietti per fare una crociera intorno all'isola ma durante la giornata, mentre loro stavano facendo il bagno, la barca si è allontanata senza aspettarli. E così loro sono rimasti in mare e sono stati costretti a raggiungere la spiaggia più vicina a nuoto.Continua a leggere

Crisi - Manovra subito o tecnici per blindare i conti : vanno scongiurati esercizio provvisorio e Incubo Iva : Entro il 31 dicembre va varata la Legge di Bilancio: votando ad ottobre il nuovo esecutivo avrebbe i giorni contati per mettere a punto e far approvare un testo che dovrà tamponare i 23 miliardi di aumenti Iva già stabiliti per legge. Difficile quindi tagliare le tasse o ridurre il cuneo fiscale...

