11 settembre | le torri del WTC erano minate? Una commissione di vigili del fuoco lo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2019) Il 24 luglio scorso, 18 anni dopo la tragedia dell’11a New York, nel silenzio totale dei grandi media americani (e italiani), cinque uomini non “qualunque” si sono riuniti nel Distretto di Piazza Franklin e Munson, a un passo dai Queens di New York, per approvare, all’unanimità, una risoluzione. Il cui testo proclama l’”incontrovertibile evidenza” del dato che “esplosivi preventivamente collocati” all’interno delle “tre” del World Trade Center, “ne hanno provocato la distruzione”. Chiunque abbia seguito un poco le polemiche che da 18 anni ruotano attorno alla spiegazione dell’112001, si renderanno conto immediatamente che una tale dichiarazione cancella in un colpo solo l’intero impianto della inchiesta ufficiale, contenuta nel famigerato “9/11 Commission Report”. Dunque è importante sapere chi sono questi cinque uomini. Sono i membri ...

