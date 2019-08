Usa | amministrazione Trump contro i transgender | giusto licenziarli per la loro scelta

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2019) Licenziare legalmente isolo per il fatto di essere, appunto, trans. È il nuovo obiettivo del presidente degli Stati Uniti Donald, che ha chiesto alla Corte Suprema di legalizzare la norma appellandosi al Civil Rights Act. Secondo il Titolo VII della legge federale sui diritti civili del 1964, infatti, solo il “sesso biologico”, e non quello che si vuole acquisire, è protetto dalle discriminazioni. Se la linea dell’passasse, si tratterebbe di un altro schiaffo per la comunità Lgbtq, già pesantemente attaccata da. L’obiettivo è creare un precedente. L’spera infatti che il tribunale a maggioranza conservatrice emetta una sentenza che accolga la posizione espressa dal dipartimento di Giustizia in relazione al caso di una donna, Aimee Stephens, licenziata dopo che aver effettuato il cambio di ...

