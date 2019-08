Renzi | folle votare a ottobre | serve un Governo Istituzionale

Per Renzi votare a ottobre è folle : "Condannerebbe il Paese alla recessione" : "La stella polare delle persone serie è il rispetto delle istituzioni e il bene degli italiani. Non gli interessi dei partiti o dei presunti leader. Andare a votare a ottobre con l'effetto di aumentare l'Iva al 25% è folle". Lo scrive su Facebook Mattero Renzi, senatore del partito democraticl. "Non possono essere le famiglie a pagare le ambizioni di qualche aspirante leader. E non possiamo condannare l'Italia alla recessione", aggiunge. Per ...

Matteo Renzi : 'È la crisi politica più folle del mondo' ed apre al M5S : La crisi politica attuale è al centro dell'intervista realizzata dal quotidiano francese Le Monde al senatore Matteo Renzi: l'ex presidente del consiglio ha commentato l'attuale situazione politica e ritiene senza precedenti la crisi innescata da Salvini. Aggiunge inoltre che il 20 agosto voterà senza remore la sfiducia al premier Conte auspicando un governo istituzionale. 'Nessuno aveva mai innescato una crisi per evitare la manovra' Quella in ...

Governo - Renzi : "E' la crisi politica più folle del mondo" | E rilancia l'alleanza col M5s : L'ex premier attacca Matteo Salvini, colpevole, a suo parere, di aver provocato la crisi per evitare la Manovra. E ancora sul decreto Sicurezza bis: "Salvare un uomo non può essere un delitto"

Renzi : "È la crisi politica più folle del mondo - voterò sfiducia a Conte" : Matteo Renzi ha rilasciato un’intervista a Le Monde nel corso della quale è tornato a parlare della crisi di governo. L’ex presidente del Consiglio ha ribadito che il 20 agosto voterà la sfiducia a Giuseppe Conte, anche se l’artefice di quella che l’ex rottamatore definisce "la crisi politica più folle del mondo" è solo ed esclusivamente Matteo Salvini. Il leader della Lega, secondo Renzi, fugge dalle proprie responsabilità, ovvero quelle di ...

Governo - Renzi a Le Monde : “Crisi folle - voluta da Salvini solo per evitare la manovra” : “L’Italia è abituata alle convulsioni governative ma quella innescata da Matteo Salvini è senza precedenti. Nessuno aveva mai provocato una crisi in piena estate per non dover fare la manovra": è l'accusa rivolta dal senatore del Pd, Matteo Renzi, al vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, in un'intervista rilasciata a Le Monde.Continua a leggere

Governo ultime notizie : “Elezioni subito? Folle” - parla Renzi : Governo ultime notizie: “Elezioni subito? Folle”, parla Renzi Sul Governo ultime notizie riportano le reazioni delle opposizioni alle varie alternative proposte dopo l’ufficializzazione della crisi di Governo. Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti si dice favorevole al voto, ma Matteo Renzi frena. In un’intervista al Corriere, infatti, ha definito “Folle” l’idea di andare a votare nell’immediato, preferendo a questa ...

Calenda : “Renzi folle e ridicolo - così Salvini al 60%” : Roma, 11 ago. (AdnKronos) – ”E’ folle quello che tratteggia Renzi, è un tentativo di prendere qualche mese in più, nel frattempo levare le castagne dal fuoco con un governo tecnico che dovrebbe fare una manovra lacrime e sangue, votandola assieme al Movimento 5 Stelle e a Forza Italia per avere infine Salvini al 60%”. Carlo Calenda, intervistato da Radio Capital, commenta così , sostenuto da varie forze politiche. ...

Salvini : “Niente inciuci - ora governo forte”. Calenda e Zingaretti contro Renzi : “Idea folle e pasticciata” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un esecutivo di transizione. Di Maio detta i 3 punti: subito il taglio dei parlamentari, poi si vedrà. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»

Renzi : «Folle votare subito. Prima governo istituzionale e taglio dei parlamentari» : L’ex premier: la priorità è evitare l’aumento dell’Iva. Il Pd? C’è chi vuole le urne per cambiare i Renziani...

Salvini : “Niente inciuci - serve un governo forte”. Di Maio detta i 3 punti. Calenda : “L’idea di Renzi? Folle e ridicola” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un governo di transizione. Di Maio: subito il taglio dei parlamentari, poi si vedrà. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»

Renzi : folle votare subito - ora governo istituzionale : La replica di Salvini arriva via Twitter: «governo Renzi-Grillo-Boschi-Fico??? Le pensano tutte pur di salvare la poltrona! Andiamo avanti Amici, per loro prima la poltrona, per noi prima gli italiani»

Salvini : “Niente inciuci - gli italiani vogliono un governo forte”. Calenda : “L’idea di Renzi è folle e ridicola” : Il vicepremier leghista contro l’ipotesi di un governo di transizione. Pd spaccato, l’ex ministro: «Matteo vuole prendere tempo per lanciare il suo partito? Lo dica chiaramente»

"Da Renzi un'idea folle e ridicola - così Salvini va al 60%" - dice Carlo Calenda : Secondo Carlo Calenda l'appello di Renzi a tutte le forze politiche "è una mossa furbesca per passare dal 'senza di me, mai con i Cinque Stelle' al 'faccio una cosa con i Cinque Stelle'. È una ridicolaggine". Alla domanda se l'ex premier si stia muovendo come leader di un partito che ancora non c'è Calenda risponde spiegando che "Renzi vuol fare un partito e ha bisogno di mesi in più. Lo posso anche capire ma noi non possiamo ...

"Da Renzi un'idea folle e ridicola - così salvini va al 60%" - dice Carlo Calenda : Secondo Carlo Calenda l'appello di Renzi a tutte le forze politiche "è una mossa furbesca per passare dal 'senza di me, mai con i Cinque Stelle' al 'faccio una cosa con i Cinque Stelle'. È una ridicolaggine". Alla domanda se l'ex premier si stia muovendo come leader di un partito che ancora non c'è Calenda risponde spiegando che "Renzi vuol fare un partito e ha bisogno di mesi in più. Lo posso anche capire ma noi non possiamo ...