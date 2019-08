«Non torno con Matteo | è sleale» | Il premier Conte verso le dimissioni con due

Crisi di Governo - Salvini ufficializza il ritorno da Berlusconi : “Gli proporrò patto per l’Italia del sì. Non escludo anche qualche grillino” : Al quinto giorno della Crisi di Governo Matteo Salvini getta la maschera: la Lega non correrà da sola ma torna tra le braccia di Silvio Berlusconi e del centrodestra. “Gli proporrò un patto – annuncia Salvini intervistato da il Giornale – l’Italia del sì contro l’Italia del no”. Un’alleanza contro dentro tutti, da Giorgia Meloni alle “nuove realtà fatte da buoni sindaci e amministratori”, ma ...

Crisi di governo - il ritorno di Grillo : “Salvare l’Italia dai nuovi barbari - M5s Non è kamikaze. Cambiamenti? Subito - altro che elezioni” : Un post di trenta righe che parla di biodegradabilità, lavatrici buttate nei fiumi e plastica nei mari. Ma che nei fatti apre alla proposta di Luigi Di Maio: tagliare i parlamentari prima di votare la sfiducia a Giuseppe Conte. E quindi allungare in modo inevitabile i tempi per le nuove elezioni. Sembra una sorta di via libera al Movimento 5 stelle per rimescolare le carte in tavola, quello dato da Beppe Grillo con un post sul suo blog ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Il ritorno di Lorenzo? Non è mia competenza. Marquez e Valentino Rossi - la stessa fame da leoni” : Andrea Dovizioso è impegnato nel GP d’Austria 2019 e vuole tornare al successo in sella alla sua Ducati su una pista teoricamente favorevole, il forlivese è molto chiacchierato allo Spielberg perché si è parlato a lungo del possibile ritorno di Jorge Lorenzo alla Scuderia di Borgo Panigale e di un possibile addio del vice campioone del Mondo. Il centauro ha riposto in un’intervista concessa a Marca: “Non è una cosa di mia ...

Crisi di governo - il voto M5s per la von der Leyen il punto di Non ritorno : retroscena : La Crisi di governo era nell'aria da tempo. Se non mesi, almeno da settimane. Per certo dopo il voto alle Europee, o meglio durante la campagna elettorale, qualcosa - di grosso - si era rotto nel rapporto tra Lega e M5s. Troppi attacchi, scomposti e reciproci. Lo showdown si è consumato dopo il voto

Crisi di governo - Salvini : “Diamo la parola agli italiani. Non torno al vecchio - mi metto in gioco da solo” : “Piuttosto che tenere fermo il Paese diamo la parola agli italiani, che ci dicano cosa bisogna fare. E beninteso, non mi interessa tornare al vecchio, se devo mettermi in gioco con un’idea di futuro lo faccio da solo e a testa alta. Poi potremo scegliere dei compagni di viaggio, certo”. Così Matteo Salvini dal palco di Pescara. “Noi guardiamo avanti e chiediamo agli italiani la forza di prendere in mano questo Paese e salvarlo, ...

Pamela Prati - nessun ritorno a Paola Pireddu : “Non posso dire addio” : Pamela Prati, nessun ritorno a Paola Pireddu: “Non posso dire addio, io sono un’artista” Nelle scorse ore è circolata la voce, diffusa dal settimanale Oggi, sul quale domani uscirà un’intervista a Pamela Prati, che quest’ultima sarebbe pronta ad abbandonare il nome d’arte e a compiere un ritorno alle origini, ossia a Paola Pireddu. Tuttavia pare […] L'articolo Pamela Prati, nessun ritorno a Paola ...

Sara Ramirez lascia Madame Secretary - Non sarà nell’ultima stagione : verso un ritorno di Callie in Grey’s Anatomy? : Sara Ramirez lascia Madame Secretary: l'attrice non tornerà nel political drama di CBS per la sua sesta e ultima stagione prevista questo autunno. Lo ha annunciato lei stessa via social, salutando cast e produzione: "So che c'è molto da fare nel mondo. Tanto. E voglio prendere solo un attimo per augurare a tutti coloro di Madam Secretary un fantastico finale della stagione 6 su CBS! È stato un onore portare Kat Sandoval nel vostro ...

Patrizio Roversi parla del possibile ritorno di Velisti per caso : "È difficile - la tv oggi Non è molto ricettiva" : Sono passati ben 13 anni dall'ultima volta che Adriatica, la grande barca a vela acquistata da Syusy Blady e Patrizio Roversi nel 2001, è salpata verso porti lontani ed è finita in tv su Velisti per caso.Si concluse infatti nel 2006 la grande avventura dei due ex coniugi bolognesi, che dopo l'acquisto della loro barca a vela e accompagnati da un nutrito gruppo di amici e ospiti (fra gli altri Gerry Scotti, i Lunapop, Giobbe Covatta) girarono ...

Canfora : “Salvini al Papeete? Sceneggiata volgare - l’incoronazione di Bokassa fu più dignitosa. M5s? A un punto di Non ritorno” : “Salvini al Papeete? Mi pare che stiamo sopravvalutando una Sceneggiata volgare, deprimente e insignificante. Non è un episodio da analizzare politicamente, ma soltanto sul piano del costume”. Sono le parole dello storico Luciano Canfora, ospite di “In Onda”, su La7. E aggiunge: ” Bokassa, quando fu incoronato imperatore nel dicembre del 1977, era più ieratico e solenne. C’era più dignità. Il livello di ...

ten Hag Non ha dubbi “Van de Beek è in squadra e giocherà - e lo stesso farà al ritorno” : ten Hag, allenatore dell’Ajax, ha chiarito la posizione di Van de Beek nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro il PAOK per i preliminari di Champions League. L’olandese era stato nominato tra i possibili arrivi del Real Madrid in sostituzione i POgba che appare sempre più inarrivabile data la richiesta di 170 milioni dello United. “Donny è in squadra e giocherà, e lo stesso farà al ritorno. Real Madrid? Non ...

Incendi artici e ondate di caldo in Groenlandia - “il tempo sta scadendo” : ecco perché l’Artico sta raggiungendo un punto di Non ritorno : Molte delle regioni dell’estremo nord del mondo stanno subendo eventi meteo estremi da circa 2 mesi. I satelliti hanno rilevato pennacchi di fumo prodotti dagli Incendi in Alaska e Siberia e la Groenlandia ha subito una rapida perdita di ghiaccio a causa di ondate di caldo e temperature record. Mentre l’Artico affronta gli eventi meteo estremi causati dai cambiamenti climatici, questi eventi potrebbero avere effetti a catena che accelerano gli ...

Radio Sportiva – Venerato : “Non capisco perché il Napoli Non pensi al grande ritorno” : Ciro Venerato, esperto di mercato è intervenuto alla Radio Sportiva analizzando il mercato del Napoli : “Verdi? È sul mercato e può essere pagato il giusto per questo motivo il Napoli non l’ha ancora venduto. “Non capisco perché l’Inter e il Napoli che sono alla ricerca di un bomber non pensino a Higuain, potrebbe arrivare a un prezzo accessibile. È un grandissimo calciatore ha voglia di rimettersi in gioco, può ancora dire la ...

Invasione di cavallette intorno ad una piramide : Non è una piaga d’Egitto ma ciò che sta succedendo a Las Vegas [FOTO e VIDEO] : Una primavera umida a Las Vegas ha generato orde di cavallette così grandi da essere visibili persino sui radar meteorologici. Gli insetti sono innocui ma turisti e residenti sono rimasti scioccati da quella che è già stata definita la “Grande Invasione di cavallette del 2019”. “Era pazzesco. Non volevamo nemmeno camminare lì. Ci stavamo chiedendo cosa stesse succedendo”, è il commento di un testimone alla CBS. Jeff Knight, entomologo del ...

Uomo lascia la bambina in macchina e si allontana - al ritorno Non trova più l’auto con la figlia - cosa accade dopo è sconvolgente : Un padre, a Malcesine aveva lasciato la sua bambina di 10 anni nell’auto con le chiavi dentro e lui era andato a fare del volantinaggio poco più distante. Al suo rientro non aveva trovato più l’auto e, disperato, aveva allertato le forze dell’ordine che, con un grande spiegamento di forze, si erano messi alla ricerca dell’auto con la bambina a bordo. Poiché nell’auto erano anche inserite le chiavi, la prima ipotesi che hanno fatto le forze ...