Huawei Mate 9 riceve la EMUI 9 1 con le patch di luglio | rollout in corso anche in Italia

Fuoritutto al 50% con il volantino Unieuro di fine agosto : Huawei Mate 20 Lite e S10 Plus al prezzo giusto : Stanno arrivando alcune notizie davvero interessanti in merito ad un nuovo volantino Unieuro partito in queste ore e valido fino al 29 agosto, considerando la possibilità di acquistare prodotti come Huawei Mate 20 Lite e Samsung Galaxy S10 Plus a condizioni favorevoli. Si tratta dunque dell'ultima campagna di questo mese, dopo quella che abbiamo portato alla vostra attenzione un paio di settimane fa e, già di suo, capace di attirare ...

Cinque giorni con EMUI 9.1 su Huawei Mate 20 Lite : attenzione alla batteria : Sono trascorsi ormai Cinque giorni dal rilascio dell'aggiornamento con EMUI 9.1 per coloro che in Italia hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Lite a quasi un anno dal suo lancio sul mercato. Come spesso avviene in queste circostanze, non mancano i riscontri (in alcuni casi anche piuttosto dettagliati) sull'impatto che l'upgrade ha avuto in termini di batteria. Come stanno realmente le cose oggi 17 agosto? Cerchiamo di fare ordine su ...

L’uscita di Huawei Mate X è stata rinviata : ecco i perfezionamenti apportati finora : Durante un evento stampa a Shenzhen, Huawei ha discusso del futuro del Mate X ed è emerso che la data di uscita dello smartphone pieghevole è slittata da settembre a novembre, ma il dispositivo guadagnerà un design leggermente ottimizzato, tuttavia la prossima versione di Mate X è già in cantiere e potrebbe avere più schermi ed essere annunciata già il prossimo anno quando la corsa dei dispositivi pieghevoli dovrebbe animarsi. L'articolo ...

Colpa di scena Huawei Mate 20 : EMUI 10 dal 10 settembre con i P30 - ma in Cina : In precedenza vi avevamo annunciato che la serie dei Huawei Mate 20 avrebbe iniziato a ricevere EMUI 10 in versione beta dalla fine di settembre, dando precedenza all'ammiraglia top di gamma della serie P, i Huawei P30, per i quali il programma sarebbe partito l'8 settembre (cosa che stava in piedi, trattandosi di terminali più giovani). Discorso diverso va fatto per i Huawei Mate 30 in presentazione il prossimo 19 settembre, equipaggiati ...

EMUI 10 potrebbe arrivare in beta su Huawei Mate 20 all’inizio di settembre : In occasione di Huawei Developer Conference 2019, Wang Chenglu ha ufficialmente lanciato la nuova versione dell'interfaccia personalizzata EMUI 10 L'articolo EMUI 10 potrebbe arrivare in beta su Huawei Mate 20 all’inizio di settembre proviene da TuttoAndroid.

Foto eloquenti del Huawei Mate 30 Pro : le ultime immagini dal vivo : Dovrebbe essere il 19 settembre il giorno del Huawei Mate 30 Pro, insieme al Mate 30, ed eccolo arrivare in Foto, questa volta da vivo. Stando a quanto riportato da 'Huawei Central', il dispositivo si mostra avvolta in una cover protettiva allo scopo di nascondere il più possibile il suo design originale. Sono evidenti le grandi curve del bordo, mentre sul versante sinistro il telefono monta un pulsante di accensione di colore rosso al di sotto ...

Hi Search disabilitare la funzione su Huawei Mate 20 : Come disabilitare HiSearch su Huawei Mate 20 / Mate 20 Pro la guida uso semplice smartphone per disattivare Hi Search sullo smartphone Huawei Mate 20 HiSearch è la nuova funzionalità introdotta da Huawei nell’ultimo aggiornamento EMUI 9.0. È un’interfaccia di ricerca integrata per le tue app e i tuoi contatti. Hi Search si aprirà automaticamente …

Non c’è pace per il Huawei Mate X : l’azienda lo rimanda ancora : Speravamo di veder arrivare per settembre il Huawei Mate X, il primo smartphone pieghevole del produttore cinese, purtroppo soggetto ad un ulteriore ritardo nella fase di lancio. Stando a quanto riportato da 'Huawei Central', a differenza del Mate 20 X 5G, che si è già fatto largo nei mercati di tutto il mondo, il flessibile si farà attendere ancora prima di essere regolarmente commercializzato. Il device è in fase di ottimizzazione e non sarà ...

Focus sulla patch B135 per Huawei Mate 20 Pro e Mate 20 : allineati ai P30 con una nuova funzione : Stanno arrivando novità molto interessanti oggi 16 agosto per i tanti utenti che nell'ultimo anno hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Pro o un Mate 20. Il motivo? Dopo la patch che abbiamo portato alla vostra attenzione a fine luglio, come avrete notato dall'articolo pubblicato sul magazine, questo venerdì tocca già guardare avanti. Già, perché il produttore asiatico ha voluto migliorare in tempi ristretti l'esperienza di utilizzo di ...

Nokia 6.2 - Huawei Nova 5T e Huawei Mate 30 Pro protagonisti di nuove apparizioni in Rete : Dalla Rete arrivano nuove immagini che potrebbero mostrarci quello che dovrebbe essere il design di Nokia 6.2, Huawei Nova 5T e Huawei Mate 30 Pro L'articolo Nokia 6.2, Huawei Nova 5T e Huawei Mate 30 Pro protagonisti di nuove apparizioni in Rete proviene da TuttoAndroid.

L’uscita di Huawei Mate X è stata rinviata - ma la prossima versione potrebbe avere ancora più schermi : Durante un evento stampa a Shenzhen, Huawei ha discusso del futuro del Mate X ed è emerso che la data di uscita dello smartphone pieghevole è slittata da settembre a novembre, ma il dispositivo guadagnerà un design leggermente ottimizzato, tuttavia la prossima versione di Mate X è già in cantiere e potrebbe avere più schermi ed essere annunciata già il prossimo anno quando la corsa dei dispositivi pieghevoli dovrebbe animarsi. L'articolo ...

Huawei Mate 20 Pro e Mate 20 iniziano a ricevere il DC Dimming con la EMUI 9.1.0.135 : Huawei continua a rilasciare aggiornamenti per Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro e l'ultimo arrivato oggi porta con sé la funzionalità DC Dimming. L'articolo Huawei Mate 20 Pro e Mate 20 iniziano a ricevere il DC Dimming con la EMUI 9.1.0.135 proviene da TuttoAndroid.

Un’altra arma per Huawei Mate 30 : alimentatore wireless a 30W : La serie dei Huawei Mate 30 dovrebbe risultare compatibile con il caricabatterie rapido wireless a 25W, come attestato dalla certificazione registrata presso la Federal Communications Commission (FCC) ricevuta dal dispositivo, che verrà lanciato al fianco dell'imminente ammiraglia. Stando a quanto riferito dall'ente FCC e riportato dal sempre ben informato 'Huawei Central', il caricabatterie wireless sarà contraddistinto dal numero di ...

Occasioni di Ferragosto per Huawei P30 - Mate 20 Lite e Galaxy S10 : nuovo calo del prezzo : Arrivano anche a Ferragosto alcune opportunità che potrebbero fare la differenza per gli utenti italiani, soprattutto per chi cerca smartphone di fascia alta come i vari Huawei P30 e Samsung Galaxy S10. Tuttavia, come avvenuto qualche giorno fa con un altro report sulle nostre pagine, vogliamo provare ad analizzare qualche occasione interessante anche per chi dispone di un budget più basso, come nel caso di Huawei Mate 20 Lite. Proviamo dunque ...