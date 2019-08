Addio a camerieri e cassieri | si diffondono robot e menu touchscreen dai ristoranti alle

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) Forse presto diremoal cameriere che arriva a prendere la comanda col tovagliolo al braccio. In sala, al ristorante, sono sempre più diffuse le tecnologie self-service, dall’ordinazione al piatto pronto e tutto sembra più veloce. Almeno quando il target di clientela è digital-friendly, come in numerosi sushi-bar della Capitale. E abbattere i costi del lavoro in sala permette di far tornare i conti dell’impresa, ma anche di proporre listini prezzi più democratici.low cost. “Oggi come oggi la cosa più difficile è trovare personale di sala adeguato” sottolinea il ristoratore romano Antonello Colonna. “Sto investendo molto – continua – per un nuovo villaggio della ristorazione a Labico, in provincia di Roma, analogico e digitalizzato. Non piùper la comanda, ma un totem con interfacciadove i clienti posso prendere ...