Toyota Rav4 - Primi collaudi per la plug-in Hybrid

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 16 agosto 2019) Tutto come al solito, se non fosse per quella protuberanza sospetta sulla fiancata destra, appena sopra il parafango posteriore. Considerato che il bocchettone della benzina sta dall'altra parte, è un attimo fare due più due: lo sportello camuffato dalle pellicole nere (come la carrozzeria) nasconde la presa di ricarica per la batteria; lasta testando la variante ibrida-in della.Senza facelift, per ora. La missione in incognito era quasi riuscita a questo prototipo che, per il resto, non mostra nessun segno distintivo. Trattasi infatti di un muletto allestito per mettere alla prova il sistema propulsivo, realizzato sulla base dellaattuale. Siamo ancora nella fase iniziale dei lavori, dunque. Che magari non finiranno sotto il pianale. La versione ricaricabile della Suv ibrida giapponese potrebbe infatti debuttare in occasione del restyling della, ...

