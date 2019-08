Roma | detenuto di Rebibbia evade dall' Ospedale Pertini

Roma - detenuto 47enne evade dal Pertini : 10.05 Era stato accompagnato ieri dalla polizia penitenziaria del carcere di Rebibbia all'ospedale Pertini per una visita medica, ma il detenuto, 47 anni, è riuscito a fuggire. Nella Capitale è caccia all'uomo. Secondo quanto si è appreso, il fuggitivo è un pregiudicato di Napoli, ma residente a Roma da anni, accusato dei reati di truffa e falso ideologico. Quando si è dileguato aveva ancora le manette ai polsi.

Roma - detenuto finge malore poi evade sulla via per l’ospedale : è caccia all’uomo. Faceva parte della “banda del trapano falso” : È scappato dall’ospedale con ancora le manette ai polsi. Maglietta bianca, pantaloncini marroni e sottopantaloncini rossi. Ora è ricercato in tutta Roma, motivo per il quale si sono alzati in volo anche gli elicotteri della polizia. Fuga da film questa mattina per Vincenzo Sigigliano, arrestato il 13 luglio scorso in Messico insieme ad altri due sodali, come componente della “banda del trapano falso“: acquistavano trivelle, ...

