Luca Parmitano lancia l' allarme dallo spazio per le Maldive | Atolli come questo

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 16 agosto 2019) Blu intenso, azzurro fosforescente e bianco: con i suoi colori così vividi e luminescenti potrebbe sembrare un quadro e invece è uno deglidelle, che sono a rischio di sparire se non si agisce per invertire il riscaldamento globale. Are l’appello con una bellissima foto scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) è.“, nelle- scrive l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa) sul suo profilo Twitter - potrebbero presto sparire, se non agiamo subito per ridurre le emissioni di CO2 e fermare, se non invertire, il riscaldamento globale”. Tra i tanti commenti cheal solito seguono le sue foto, ce n’erano anche alcuni di chi contestava l’effetto del riscaldamento globale.Ma la vita a bordo della Stazione Spaziale non è fatta solo di bei ...

ESA_Italia : Pillole di #Beyond -L'astronauta dell' #ESA @astro_luca Parmitano è il protagonista della serie web 'galattica' ded… - ItalianAirForce : Luca #Parmitano come molti dei piloti dell' #AeronauticaMilitare ha un legame particolare con la #Puglia, regione c… - IsmaeleRidolfi : RT @IsmaeleRidolfi: Da lassù, in orbita attorno alla terra, l'astronauta Italiano, Luca Parmitano, ha detto: ' ho visto i deserti avanzare… -