Liverpool | e adesso che si fa? Reds senza portieri per colpa di… un tifoso DETTAGLI

(Di venerdì 16 agosto 2019) Due sere fa si è aggiudicato il primo trofeo europeo della stagione. Ilha battuto il Chelsea ai rigori dopo il 2-2 ai supplementari in Supercoppa Europea. Eroe dal dischetto è stato il portiere Adrian, che da secondo ha sostituito egregiamente Alisson, infortunato. Ma il problema,, è un altro: che anche Adrian si è fatto male. Il motivo è bizzarro e lo ha spiegato Klopp in conferenza stampa: "Un, durante i festeggiamenti, lo ha colpitovolerlo alla caviglia che si è gonfiata. E' da valutare". Eche si fa? Molto probabilmente ci si dovrà affidare al terzo portiere, il 25enne Andy Lonergan.

