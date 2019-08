Gommone alla deriva per 11 giorni | il racconto dell' unico sopravvissuto | I cadaveri

davidefaraone : Insieme al rosario, Salvini appenda questa dietro la sua poltrona (ancora per poco). Magari la girerà alla Bestia e… - Avvenire_Nei : #Foto choc del dramma delle #migrazioni nel Mediterraneo centrale. La Marina maltese ha ritrovato il cadavere di uo… - amorgos11 : @CasaPoundItalia IL CORSARO NERO....... ??i gommoni partono di notte. ??al mattino il gommone sarà poi “intercett… -

(Di venerdì 16 agosto 2019) Orrore quotidiano nel Mar Mediterraneo, Mohammed Adam Oga è il solo ad essere: Times of Malta ha raccolto le...

Dalla Rete Google News

L'Unione Sarda.it

Momenti di paura per una famiglia uscita in mare a Cala Gonone per un'escursione. L'allarme è scattato attorno alle 13. La famiglia si trovava su un gommone, ...