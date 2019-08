Gli dicono che la fidanzata è morta all’improvviso e lui fa una cosa che tutti

I medici Gli dicono che ha sei mesi di vita - lui prende una decisione incredibile ma poi la diagnosi si rivela sbagliata : Un uomo di 62 anni, John Brandrick, un ex impiegato comunale di Newquay, in Cornovaglia aveva da un po’ di tempo dei fortissimi dolori ad un fianco e, dopo che si è sottoposto a delle visite, gli hanno detto che aveva un tumore al pancreas in forma molto grave e avanzata e che gli rimanevano sei mesi di vita. L’uomo, che era divorziato e aveva due figli grandi, ha raccontato al tabloid “People” la sua storia. E così ha raccontato: « ...

Le smart TV di Xiaomi si preparano a supportare le video chiamate e dicono addio aGli annunci pubblicitari di avvio : Il settore delle smart TV è in costante crescita e Xiaomi non ha alcuna intenzione di perdere l'occasione di divenire uno dei principali produttori L'articolo Le smart TV di Xiaomi si preparano a supportare le video chiamate e dicono addio agli annunci pubblicitari di avvio proviene da TuttoAndroid.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone : ecco cosa dicono Gli amici : cosa dicono gli amici della love story tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone. I due sono diventati nel giro di due mesi inseparabili e fanno sul serio. Sono infatti già avvenute le prime presentazioni in famiglia e sia Giulia sia […] L'articolo Giulia De Lellis e Andrea Iannone: ecco cosa dicono gli amici proviene da Gossip e Tv.

La Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili - dicono Gli Stati Uniti : Il regime della Corea del Nord ha lanciato due nuovi missili nel corso di un test militare, hanno fatto sapere diverse fonti militari ai giornali statunitensi. Il lancio sarebbe avvenuto giovedì sera, cioè nelle prime ore del mattino di venerdì

NBC e il New York Times dicono che è morto Hamza bin Laden - uno dei fiGli di Osama bin Laden : È morto Hamza bin Laden, uno dei figli di Osama bin Laden, il leader di al Qaida ucciso nel 2011: lo dicono NBC e il New York Times, che citano come fonti diversi funzionari statunitensi. Il governo degli Stati Uniti avrebbe

“Morto Hamza bin Laden” - dicono media Usa. Il Principe del Terrore cresciuto in al-Qaeda con taGlia da un milione di dollari sulla testa : L’intelligence Usa ha ottenuto informazioni secondo cui Hamza bin Laden, il figlio del fondatore di al-Qaeda e considerato il possibile futuro Sceicco del Terrore alla guida de La Base, è morto. A riportarlo è la Nbc citando tre diversi dirigenti Usa che, però, non hanno fornito dettagli sul luogo e sulle modalità della morte, né se l’uccisione sia avvenuta per mano degli Stati Uniti, visto che con ogni probabilità il 30enne Principe ...

Tav - Morani (Pd) vs Giarrusso (M5s) : “Grazie a Renzi progetto miGliore. E si farà”. “C’è un limite alle balle che si dicono in tv?” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra la deputata Pd Alessia Morani e l’europarlamentare M5s Dino Giarrusso sulla mozione di sfiducia No Tav annunciata dai 5 Stelle. La parlamentare dem smonta la validità della mozione e aggiunge, commentando un servizio della trasmissione: “Gli abitanti della Val di Susa ci hanno dato ragione, perché ora dicono quello che noi del Pd diciamo da anni: e cioè che il M5s prende in giro gli elettori, non mantiene mai ...

Le banche - non dicono tutto sui costi deGli investimenti : il 75% è carente : La rendicontazione dei costi ex post prevista da Mifid2 tarda ad arrivare, ma anche l’informativa ex ante - che gli intermediari finanziari sono tenuti a consegnare ai clienti prima...

Milan - Piatek pronto a ‘sparare’ di nuovo : “la numero 9 è un privilegio. Robocop? Dicono che Gli assomiGlio - ma…” : L’attaccante del Milan ha parlato in vista della prossima stagione, soffermandosi anche sulla scelta della maglia numero 9 I primi sei mesi di Milan sono serviti per prendere confidenza e dimostrare il proprio valore ai tifosi rossoneri, la nuova stagione invece servirà a Piatek per confermare le qualità mostrate l’anno passato. Spada/LaPresse Il ‘Pistolero‘ ha parlato ai microfoni di Milan TV dei suoi obiettivi per ...

I nostri dati anonimi non sono poi così anonimi - dicono Gli scienziati dell’Imperial College londinese : Grazie al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) gli utenti hanno iniziato a sentirsi più tutelati, perché i dati collezionati da siti, servizi e app devono essere anonimi, e chi vìola la normativa è sottoposto a sanzioni amministrative anche pesanti. Almeno così si credeva. Fino a quando un gruppo di ricercatori dell’Imperial College di Londra ha pubblicato i risultati di uno studio in cui dimostrano come i set di dati ...

Sciopero - bus e treni domani a rischio : Gli orari - città per città. Sindacati dicono no al rinvio : No dei Sindacati al ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli che aveva chiesto, nel corso di un incontro al Mit, il rinvio degli scioperi nei trasporti proclamati per il...

F1 - Lewis Hamilton contro Nico Rosberg : “Faccio quello che voGlio della mia vita - non ciò che dicono Gli altri” : Amici mai. Recitava la famosa canzone di Antonello Venditti. La situazione sembra essere assolutamente trasportabile sul rapporto tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg. I due ex colleghi ai tempi della Mercedes, come non si amavano in pista, continuano a farlo anche ora che il tedesco (l’uNico compagno ad aver sconfitto l’inglese in pista) fa il commentatore in tv. Il campione del mondo di Formula Uno 2016, infatti, dopo le qualifiche di ...

La traduzione deGli audio di BuzzFeed : cosa si dicono Savoini e i russi sul finanziamento alla Lega : "Noi vogliamo cambiarla l’Europa. Vogliamo una nuova Europa che sia vicina alla russia come lo era prima, perché rivogliamo la nostra sovranità. Noi italiani vogliamo decidere del nostro futuro e di quello dei nostri figli, e non dipendere dalle decisioni degli illuminati di Bruxelles": così Gianluca Savoini apre la discussione con alcuni funzionari russi in cui si sarebbe trattato un accordo commerciali attraverso cui nascondere finanziamenti ...