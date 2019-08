Ferragosto | controlli Carabinieri Agrigento | un arresto e multe a locali movida 2

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) (AdnKronos) – Tra Realmonte e Siculiana, le pattuglie dell’Arma, la notte di, durante un servizio di prevenzione in prossimità delle spiagge, hanno scoperto che presso tre lidi balneari erano in corso delle serate danzanti, alle quali stavano partecipando centinaia di giovani, senza che vi fossero le previste autorizzazioni. Pertanto, dopo aver fatto spegnere la musica e garantito il deflusso degli avventori, sono scattatesalate, per oltre 1.000 euro, per i titolari delle strutture interessate e la loro posizione è al vaglio anche per eventuali denunce all’Autorità Giudiziaria.Ad, in pieno centro storico, ihanno scovato un parcheggiatore abusivo, sorpreso proprio mentre stava chiedendo l’obolo ad un turista che aveva appena parcheggiato l’auto. Per l’uomo, un tunisino 55 enne, è scattata una multa di ...

