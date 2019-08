Edoardo Molinari al comando del d+d Real Czech masters

Golf - European Tour 2019 : un fantastico Edoardo Molinari in testa al Czech Masters con due colpi di vantaggio su Pieters : La seconda giornata di Golf al D + D Real Czech Masters 2019 sorride al movimento azzurro visto che uno straordinario Edoardo Molinari è riuscito a replicare il giro in 66 colpi di ieri e si è portato al comando in solitaria con uno score totale di -12. Sul percorso par 72 dell’Albatross Golf Resort di Praga, il piemontese ha confermato la grande solidità sia coi ferri che col gioco lungo ed è riuscito a evitare bogey anche in questo ...

Golf – Scottish Open : Edoardo Molinari e Bertasio leader : Eurotour: Edoardo Molinari e Bertasio leader nello Scottish Open. Sono affiancati da Matt Kuchar e da Romain Wattel. In buona posizione Migliozzi (18°) e Paratore (29°) Edoardo Molinari e Nino Bertasio con 63 (-8) colpi sono nel quartetto di testa, insieme allo statunitense Matt Kuchar e al francese Romain Wattel, nell’Aberdeen Standard Investments Scottish Open, terza gara delle otto Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di ...

Golf – Irish Open : terzo titolo nelle Rolex Series per Jon Rahm - buona prova di Edoardo Molinari : Eurotour: nell’Irish Open gran rimonta di Jon Rahm, bella prova di Edoardo Molinari. E’ il terzo titolo in un torneo delle Rolex Series per lo spagnolo. Secondi Sullivan e Wiesberger Edoardo Molinari, autore di una tonica prestazione, si è classificato nono con 269 (68 68 67 66, -11) colpi nel Dubai Duty Free Irish Open, il secondo degli otto eventi Rolex Series dell’European Tour disputato al Lahinch GC (par 70), nella città da cui ...

Golf - European Tour 2019 : Jon Rahm vince il suo secondo Irish Open. Edoardo Molinari 9° - sfiora il pass per il British Open : Quarto successo per Jon Rahm sull’European Tour nella propria carriera. Lo spagnolo trionfa al Dubai Duty Free Irish Open con un regale ultimo giro in -8 (e uno score totale di -16) composto da otto birdie, un eagle e due bogey, e lo conquista per la seconda volta in carriera dopo la vittoria del 2017. Per Rahm, nel complesso, si tratta dell’ottavo torneo conquistato a livello professionistico: oltre ai quattro del Tour europeo, si ...

Golf – Irish Open : giro super di Rock - sale Edoardo Molinari : Eurotour: nell’Irish Open giro super di Robert Rock, sale Edoardo Molinari L’inglese Robert Rock con uno spettacolare giro in 60 (-10) colpi e lo score di 197 (67 70 60, -13) è il nuovo leader a un giro dal termine del Dubai Duty Free Irish Open, il secondo degli otto eventi Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, in svolgimento al Lahinch GC (par 70), nella città da cui il circolo prende nome ...

Golf - European Tour 2019 : Christiaan Bezuidenhout trionfa all’Andalucia Valderrama Masters con sei colpi sui secondi. 26° Edoardo Molinari : Dominio assoluto di Christiaan Bezuidenhout all’Andalucia Valderrama Masters di Sotogrande, in Spagna. Il sudafricano approfitta di una concorrenza del tutto incostante nell’arco del torneo, e soprattutto del quarto giro, per chiudere in par la giornata e vincere per la prima volta un torneo dell’European Tour. Il nativo di Delmas finisce il torneo in -10 (66 68 69 71), con ben sei colpi di vantaggio sul folto gruppo dei ...

Golf - European Tour 2019 : Andrea Pavan conquista il BMW International Open! Fitzpatrick sconfitto al playoff - terzo Edoardo Molinari : Successo di Andrea Pavan al BMW International Open 2019, appuntamento dello European Tour andato in scena questa settimana sul percorso del Golf Club Eichenried di Monaco di Baviera (Germania). Il Golfista italiano ha conquistato il suo secondo titolo sul massimo circuito continentale dopo la vittoria dello scorso anno al D+D Real Czech Masters chiudendo un periodo piuttosto complicato che ha caratterizzato la prima parte della stagione. Il ...

