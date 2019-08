Duplice omicidio per un parcheggio a Messina Fermato un uomo

Messina : Duplice omicidio per una lite sul parcheggio - fermato un uomo : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Una banale lite su un parcheggio finisce in una rissa che poi sfocia in un duplice omicidio. E’ accaduto a Ucria, piccolo paese del messinese, dove ieri sera si è consumata la tragedia. Nella notte è stato fermato dai carabinieri l’uomo accusato di essere l’assassino, originario del catanese. Le vittime sono Antonino Contiguglia, 60 anni, e Fabrizio Contiguglia, 30 anni, ...

Messina : Duplice omicidio per una lite sul parcheggio - fermato un uomo : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - Una banale lite su un parcheggio finisce in una rissa che poi sfocia in un duplice omicidio. E' accaduto a Ucria, piccolo paese del messinese, dove ieri sera si è consumata la tragedia. Nella notte è stato fermato dai carabinieri l'uomo accusato di essere l'assassino,

Messina - Duplice omicidio a Ucria : zio e nipote uccisi a fucilate per un parcheggio : duplice omicidio nella serata di Ferragosto a Ucria, nel Messinese. Due uomini, Antonino e Fabrizio Contiguglia rispettivamente di sessanta e trenta anni, sono stati uccisi a colpi di fucile dopo una lite nata per parcheggio con un'altra persona. I carabinieri hanno fermato il presunto assassino barricatosi in casa.Continua a leggere

Messina : Duplice omicidio per una lite sul parcheggio - fermato un uomo : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Una banale lite su un parcheggio finisce in una rissa che poi sfocia in un duplice omicidio. E’ accaduto a Ucria, piccolo paese del messinese, dove ieri sera si è consumata la tragedia. Nella notte è stato fermato dai carabinieri l’uomo accusato di essere l’assassino, originario del catanese. Le vittime sono Antonino Contiguglia, 60 anni, e Fabrizio Contiguglia, 30 anni, ...

Tragedia in Trentino - Duplice omicidio-suicidio : figlio uccide i genitori e poi si spara : Triplice Tragedia in Trentino, a Romallo: un uomo ha prima sparato, uccidendoli, i suoi genitori ultrasettantenni, e si è poi tolto la vita con la stessa pistola. A ritrovare i tre cadaveri è stato un parente che non riusciva ad avere notizie della famiglia. I carabinieri stanno indagando per verificare la dinamica di quanto avvenuto.Continua a leggere

Delitto di «Diabolik» - al killer si è inceppata la pistola : ipotesi Duplice omicidio fallito : Lo ha raccontato alla polizia l’autista-guardia del corpo, un cubano, di Diabolik, scampato all’agguato. Identificate e rilasciate 5 persone. Al vaglio degli investigatori le utenze telefoniche di Diabolik. Giovedì sera fiaccolata per Fabrizio

Travolti dalla Mini ad Azzano - Duplice omicidio : è morto anche Matteo Ferrari - 18 anni : Il decesso alle 9.15. La famiglia autorizza la donazione degli organi. Si aggrava la posizione di Scapin, 33 anni, arrestato per omicidio volontario

Rancori per un attrezzo agricolo rubato dietro un Duplice omicidio nel Crotonese : Ci sarebbero vecchi Rancori all'origine del duplice omicidio avvenuto nella campagne di Pallagorio (KR) il 22 dicembre scorso, quando furono uccisi Francesco e Saverino Raffa, rispettivamente padre e figlio, due allevatori di San Nicola dell'Alto (Kr). Nella serata di ieri i Carabinieri hanno arrestato Annunziato Lerose, 61enne di San Nicola dell'Alto. Secondo le indagini svolte dal nucleo investigativo dei Carabinieri di Crotone con la ...

Duplice omicidio in aperta campagna : due cadaveri trovati all'interno di un'auto : A Corigliano Rossano (Cosenza). Le vittime sono Pietro Greco, 39enne di Castrovillari, sottoposto a regime di sorveglianza...

Duplice omicidio in Calabria - i cadaveri trovati in un'auto : A Corigliano Rossano. Le vittime sono Pietro Greco, sorvegliato speciale, e Francesco Romano, imprenditore incensurato

Duplice omicidio a Cosenza - trovati in auto i cadaveri di due uomini : uccisi a colpi di pistola : I cadaveri di due uomini sono stati ritrovati questa mattina nelle campagne di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, in contrada Apollinara. Si tratta di Pietro Greco, di 39 anni, di Castrovillari, già noto alle forze dell'ordine per precedenti nel traffico di droga, ed un imprenditore, Francesco Romano. Sarebbero stati uccisi a colpi di arma da fuoco.Continua a leggere

Cosenza - Duplice omicidio nelle campagne di Corigliano Rossano : uccisi nella loro auto un imprenditore e un sorvegliato speciale : Ammazzati a colpi di pistola nella loro auto in una zona di campagna, vicino a un distributore di carburante. Sono stati ritrovati nella frazione Apollinara, nel comune di Corigliano-Rossano, nel Cosentino, i cadaveri di due uomini vittime di un agguato, probabilmente riconducibile agli ambienti della criminalità organizzata calabrese. Le vittime sono un sorvegliato speciale, Pietro Greco, 39 anni, di Castrovillari, e un imprenditore, Francesco ...