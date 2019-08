Due pinguini gay covano un uovo di una coppia eterosessuale

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 16 agosto 2019) Luca Romano Allo zoo di Berlino accade anche questo. Skipper e Ping presto potrebbero diventare genitori grazie all'di un'altraUnadigay dello zoo di Berlino ha cominciato a covare une i due potranno così diventare genitori. Il personale dello zoo ha recentemente portato ai due l'di un'altrae Skipper e Ping, così si chiamano i due, hanno cominciato a covarlo. In passato, i duegay avevano provato a covare un sasso. L'proviene da unache negli ultimi anni "non va d'accordo al 100% e quindi spesso hanno danneggiato le loro uova", spiega il guardiano dello zoo, Norbert Zahmel, aggiungendo che Skipper e Ping, entrambi di 10 anni, sono una scelta "eccellente" come genitori adottivi. Se tutto andrà a buon fine, si tratterà della prima nascita di un pinguino allo zoo di Berlino da oltre 20 ...

