Clima | a luglio le temperature più alte degli ultimi 140 anni Il 2019 finora è il terzo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) Ildelè stato il mese più caldo mai registrato negli140. Non solo: ilpotrebbe confermarsi ilanno più caldo da quando vengono registrate lee anche quello con la prima metà più torrida per diverse aree del pianeta. Anche l’Italia non è stata risparmiata. Domenica 11 agosto è stata la più calda dell’estate, con otto città che hanno raggiuntoda bollino rosso. Un trend che sembra non avere intenzione di arrestarsi, soprattutto in vista della nuova onda torrida, la quinta da giugno, prevista per la prossima settimana. Con una temperatura media globale di 0,95 gradi sopra la media del 20esimo secolo, ilha battuto perfino il record dello stesso mese nel 2016. A soffrirne sono stati i ghiacci polari, ridotti ai minimi storici: in Artico sono scesi del 19,8% sotto la media, mentre in Antartide del 4,3%. A ...

