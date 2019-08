CAOS HONG KONG Quel patto tra mafia cinese e Pechino su controllo e repressione

CAOS HONG KONG/ Taiwan e Usa lasciano una sola scelta a Pechino : Per Pechino è assolutamente decisivo riuscire a controllare le rivolte che si stanno verificando in queste settimane a HONG KONG

CAOS HONG KONG/ "Se la Cina non volta pagina - salta tutto" : A HONG KONG la situazione sembra senza via di uscita. Pechino deve prendere delle scelte radicali e attuare riforme politiche

Proteste fuori controllo a Hong Kong - assaltato e occupato il Parlamento : Paese nel CAOS [FOTO] : A Hong Kong la protesta ha raggiunto una fase senza precedenti: alcuni dei 550 mila manifestanti scesi in piazza in occasione del 22esimo anniversario del ritorno dell’ex colonia britannica alla Cina hanno fatto irruzione nel Parlamento locale e hanno vandalizzato l’emiciclo. “Sappiamo che stiamo infrangendo la legge ma non abbiamo scelta”, hanno urlato i giovani che si dicono pronti a qualsiasi cosa per essere ascoltati ...