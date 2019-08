Toninelli contro Salvini | “Cerca facile consenso”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019) Roma, 15 ago. (AdnKronos) – “Avevo già firmato a suo tempo il decreto di, che vietava l’ingresso, il transito e la sosta della nelle acque italiane. Avevo firmato, anche stavolta, per ribadire che chi non rispetta il diritto del mare non può sbarcare in Italia. Quel decreto è stato bocciato dal Tar ed emetterne un altro identico, per farselo bocciare di nuovo dal Tar dopo 5 minuti, esporrebbe la parte seria del Governo, che non è quella che ha tradito il contratto, al ridicolo. E a differenza diche cerca solo il consenso, noi agiamo con senso di Stato e concretezza”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Daniloin un post su Facebook. “La mia, la nostra, linea non cambia: mettiamo in sicurezza la nave come ci chiedono i giudici; poi l’Europa, e in primis la Spagna la cui bandiera sventola sulla ...

