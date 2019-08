Salvini | Finita con M5s? Vedremo Di Maio | È pentito ma la frittata

Governo : Salvini - ‘Ho avuto pazienza infinita - ora basta’ : Catania, 11 ago. (AdnKronos) – “Ho avuto una pazienza infinita, ora basta. Quando ho visto imprenditori che si lamentavano della crescita dello zero virgola non potevo fare finta di niente”. Così Matteo Salvini a Catania. L'articolo Governo: Salvini, ‘Ho avuto pazienza infinita, ora basta’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Ufficiale - Salvini ha aperto la crisiCosì è finita l'alleanza M5S-Lega : Il leader della Lega Matteo Salvini apre ufficialmente la crisi di governo. "Inutile andare avanti a colpi di NO e di litigi, come nelle ultime settimane, gli Italiani hanno bisogno di certezze e di un governo che faccia, non di "Signor No". Non vogliamo poltrone o ministri in... Segui su affaritaliani.it

A chi gli domanda se la Lega abbia rinunciato a indicare il commissario Ue, "perché? Chi lo ha detto? – risponde Salvini – Macron permettendo, fino a prova contraria all'Italia spetta un commissario che difenda gli interessi dell'Italia in Europa. Almeno questo non ce lo possono togliere". Sarà un leghista? "Sarà una persona valida. Punto. Poi chi sarà lo vedremo. Sicuramente ...

**Ue : Salvini - 'stagione commissari tecnici finita con Monti'** : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – "La stagione dei tecnici è finita con Monti". Così Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi, risponde a chi gli chiede se il governo potrebbe indicare un tecnico come commissario italiano a Bruxelles.

Elisa Isoardi : «Salvini? Finita per solitudine. Ora ho molti corteggiatori - ma sto bene sola» : Elisa Isoarsi sexy dopo la fine del programma La prova del cuoco. La conduttrice televisiva ha rilasciato un'intervista a Gente in cui parla dei suoi amori e torna sulla fine della storia con Matteo Salvini. In attesa di tornare a settembre con il cooking show Elisa ha raccontato di volersi dedicare solo a se stessa e al suo lavoro anche se, ammette, non mancano dei corteggiatori. «Mi sento libera di fare ciò che voglio, di gestire il mio ...

Salvini a Di Maio : «La fiducia è finita anche sul piano personale» : Salvini non ne può più degli insulti di Grillo, Di Maio, Di Battista, Toninelli, li cita uno a uno e ripete più volte «così non si va avanti». È stanco, arrabbiato come mai prima

Salvini al comizio : "Attaccato da chi governa con me - la mia pazienza non è infinita". Applausi dal pubblico : "Che mi attacchino giornali e sinistra ci sta, ma che lo facciano quelli che governano con me è molto strano. La mia pazienza non è infinita". A dirlo, durante un comizio alla festa della Lega a Soncino, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

Lega : Salvini - 'attaccato da chi governa con me - mia pazienza non infinita' : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – "Sto portando tutta la pazienza del mondo. Va bene che mi attaccano i giornali, la sinistra ma essere attaccato da quelli che governano con te è un po' più strano… la mia pazienza non è infinita e tutti devono mantenere la parola data". Lo dice Matteo Salvini a un comizio a Soncino (Cremona).

Nave Alex è a Lampedusa : «Acqua a bordo finita - forziamo il blocco». Salvini : «Non sbarca nessuno» : Dichiarato lo stato di necessità da parte di Sea Eye: « Abbiamo urgente bisogno di un porto sicuro». Il ministro dell'Interno: «Questi non sono salvatori, sono complici dei trafficanti di esseri umani»

