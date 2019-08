Rugby | la Russia ai raggi X Una Nazionale in crescita che l’Italia non dovrà

Italia-Russia - Test Match Rugby 2019 : la formazione dei russi. Il XV varato da Jones : ci sono Morozov ed Artemyev - in panchina Kushnarev : Svelata dal tecnico della Nazionale russa di Rugby Lyn Jones la formazione per il Test Match contro l’Italia in programma sabato 17 alle ore 18.25 a San Benedetto del Tronto. Tra i giocatori più rappresentativi dei russi, sono titolari Valery Morozov ed il capitano, l’estremo Vasily Artemyev, mentre a sorpresa siede in panchina Yuri Kushnarev. Nel XV titolare anche Vladimir Ostroushko, Andrey Ostrikov e Tagir Gadzhiev, altri ...

Rugby – Sabato gli azzurri sfidano la Russia : il Cattolica Test Match sui canali Rai - ecco come seguirlo : L’ItalRugby in campo Sabato pomeriggio per la sfida contro la Russia: ecco come seguire il Match della Nazionale azzurra La Nazionale Italiana Rugby torna in diretta su Rai2 Sabato 17 agosto alle 18.25, nell’inedita cornice del “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto: lo stadio della riviera adriatica, al debutto sul palcoscenico rugbistico internazionale, ospita il Cattolica Test Match tra gli azzurri di Conor O’Shea e la ...

Italia-Russia - Test Match Rugby 2019 : la formazione degli azzurri. Il XV varato da O’Shea : l’unico titolare confermato è Matteo Minozzi : Conor O’Shea ha scelto i quindici titolari (ma non ancora le otto riserve) per il secondo Test Match in preparazione alla Coppa del Mondo che gli azzurri giocheranno contro la Russia sabato 17 agosto alle ore 18.25. A San Benedetto del Tronto l’unico titolare confermato rispetto alla formazione scesa in campo in Irlanda la settimana scorsa sarà Matteo Minozzi. Questa potrebbe essere una formazione molto vicina a quella che vedremo in ...

Rugby – Gli azzurri verso il Cattolica Test Match contro la Russia : le sensazioni di De Carli : L’analisi di De Carli sulla nazionale italiana maschile di Rugby in vista del Cattolica Test Match contro la Russia Bagno di folla per la Nazionale Italiana Rugby che nel pomeriggio odierno – dopo una sessione di lavoro in palestra nella mattinata – ha iniziato la marcia di avvicinamento al Cattolica Test Match contro la Russia, seconda partita – in preparazione della Rugby World Cup – in programma alle 18.25 di sabato 17 agosto allo ...

Italia-Russia Rugby - Test Match 2019 : data - programma - orario e tv : Prosegue a San Benedetto del Tronto il programma dei quattro Test Match ufficiali che accompagneranno l’Italia del rugby verso la Coppa del Mondo che si giocherà in Giappone dal 20 settembre con la finalissima prevista per il 2 novembre: gli azzurri infatti dopo la sconfitta patita in casa dell‘Irlanda per 29-10, sabato 17 agosto, alle ore 18.25 ospiteranno la Russia. La diretta tv del secondo incontro estivo degli azzurri sarà ...

Rugby – Iniziata la preparazione dell’Italia in vista della Russia : le sensazioni di Canna : Le sensazioni di Canna in vista della sfida tra l’ItalRugby e la Russia: Iniziata la preparazione degli azzurri E’ iniziato ufficialmente il raduno della Nazionale Italiana Rugby in preparazione del Cattolica Test Match contro la Russia in calendario sabato 17 agosto alle 18.25 allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, partita che sarà trasmessa in diretta su Rai 2. Gli Azzurri hanno raggiunto il comune marchigiano ...

Rugby - Test Match 2019 : i convocati dell’Italia - 38 azzurri per le sfide a Irlanda e Russia. Si preparano i Mondiali : L’Italia è ormai entrata nel vivo della marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2019 di Rugby che si disputeranno in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre. La nostra Nazioanle, reduce da due mesi di lavoro a Pergine Valsugana, è pronta per affrontare quattro Test mach in cinque settimane: si incomincia sabato 10 agosto (ore 15.00) a Dublino contro l’Irlanda, si prosegue sette giorni (ore 18.30) dopo contro la Russia a San ...

Beach Rugby - Europei 2019 : Italia d’argento con le donne e di bronzo con gli uomini. Doppio titolo per la Russia : Si chiudono come nel 2018 per l’Italia gli Europei di Beach Rugby, disputati a Mosca (Russia), nella stessa location della scorsa edizione, quando le Nazionali azzurre conquistarono l’argento con le donne ed il bronzo con gli uomini: anche oggi la Nazionale femminile viene sconfitta nella finalissima, mentre quella maschile vince la finale per il terzo posto. Nel torneo maschile l’Italia supera ai quarti per 9-2 ...

Rugby a 7 femminile - preolimpico Kazan 2019 : Gran Bretagna ai Giochi - al torneo di ripescaggio Russia e Francia : Oggi è terminato a Kazan, in Russia, il torneo continentale di qualificazione olimpica di Rugby a 7 femminile, che ha assegnato alla Gran Bretagna, in virtù del successo dell’Inghilterra, un posto per le Olimpiadi di Tokyo 2020 e due a Russia e Francia all’ultimo torneo di qualificazione intercontinentale che metterà in palio l’ultimo pass. L’Italia chiude al settimo posto, battuta nei quarti di finale dalla Russia e poi ...