Peter Murphy dei Bauhaus ha avuto un attacco cardiaco

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 15 agosto 2019) Durante la sera del 13 agostodeihaunpoco prima di salire sul palco de Le Poisson Rouge di New York, presso il quale stava tenendo una residency. La notizia è stata diffusa da un portavoce con una nota pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale del cantautore. Secondo la nota, martedì 13 agostoaveva manifestato difficoltà nel respiro e per questo era stato condotto presso un ospedale di New York. Il concerto previsto per quella sera, intanto, era già stato annullato. L'indomani mattina - mercoledì 14 agosto - i medici avevano parlato di. Il dottor Jason Song, cardiologo dell'ospedale Lenon Hill, ha dichiarato: Il signorè stato ricoverato per il trattamento di un infarto del miocardio, aveva due stent posizionati nell'arteria coronaria destra ed è stato trattato con i farmaci per gestire le ...

OptiMagazine : @petermurphyinfo dei #Bauhaus ha avuto un attacco cardiaco - PaoloBassi_ITA : RT @rockolpoprock: Peter Murphy (Bauhaus), ricoverato per un infarto - Noovyis : (Peter Murphy (Bauhaus) ricoverato in ospedale in seguito a un infarto) Playhitmusic - -